Расфуфыренному Киркорову в Сочи наставили рога

Какая "Новая волна" без Филипа Киркорова! Какой Филипп Киркоров без невероятных нарядов! Об образах для нынешнего конкурса молодых исполнителей Лучезарный рассказал в эксклюзивном интервью "Дни.ру".

На открывающей смотр пресс-конференции Филипп Киркоров был в ударе! Король российской эстрады появился в дорогущем наряде от Louis Vuitton. В едином ансамбле и с большим вкусом было подобрано все – от ботинок до сумки. Стоит такой total look несколько миллионов рублей! Добавляла завершенности образу кепка с... рожками молодого барана.

"Это рожки от GIVENCHY (французский модный дом, который был создан дизайнером, Юбером де Живанши в 1952 году и специализируется на выпуске одежды, обуви, аксессуаров и парфюмерии -Прим. ред.), а стоят они как вся "Новая волна", – пошутил расфуфыренный Киркоров.

Но на то он и король, чтобы удивлять размахом! "Где еще можно было выгулять все купленные за два года коллекции лучших итальянских и французский домов моды, которые я заказывал еще до коронавируса! – похвастался Киркоров "Дни.ру". – На недавнем "Евровидении" негде было разгуляться, потому что был жесткий карантин без тусовок – туда я поехал с одним чемоданчиком. А теперь дождался звездного часа!"

По словам Филиппа, в Сочи с ним приехало "чемоданом пятнадцать" одежды. "У меня же два выхода на сцену для выхода на вечера Баскова, – пояснил Киркоров. – Там такой сумасшедший наряд от Dolce&Gabbana будет! Он создан ручками Доменико Дольче и Стефано Габбана и стоит космически! Потом вечер Билана, открытие, День жюри, афтепати! И везде нужен новый образ!"

Модник Киркоров часто говорит, что для него шоппинг-терапия — большое удовольствие. "Я ведь многие коллекции первых линий знаменитых домов моды покупаю прямо с подиума, – признался он. – Артист должен каждый раз появляться в новых костюмах. Не в моих традициях приходить на съемку программы в вещи, которую зрители уже раньше видели. Люблю удивлять, и возможно, поэтому я столько лет и популярен на эстраде: даю людям возможность обсудить меня, мой внешний вид, костюм, песню. Но все это стоит денег!"