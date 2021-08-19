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Шоу-бизнес
Расфуфыренному Киркорову в Сочи наставили рога

Расфуфыренному Киркорову в Сочи наставили рога

Какая "Новая волна" без Филипа Киркорова! Какой Филипп Киркоров без невероятных нарядов! Об образах для нынешнего конкурса молодых исполнителей Лучезарный рассказал в эксклюзивном интервью "Дни.ру".
прочитано 616 раз

На открывающей смотр пресс-конференции Филипп Киркоров был в ударе! Король российской эстрады появился в дорогущем наряде от Louis Vuitton. В едином ансамбле и с большим вкусом было подобрано все – от ботинок до сумки. Стоит такой total look несколько миллионов рублей! Добавляла завершенности образу кепка с... рожками молодого барана.

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 Филипп Бедросович Киркоров

Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

"Это рожки от GIVENCHY (французский модный дом, который был создан дизайнером, Юбером де Живанши в 1952 году и специализируется на выпуске одежды, обуви, аксессуаров и парфюмерии -Прим. ред.), а стоят они как вся "Новая волна", – пошутил расфуфыренный Киркоров.

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Но на то он и король, чтобы удивлять размахом! "Где еще можно было выгулять все купленные за два года коллекции лучших итальянских и французский домов моды, которые я заказывал еще до коронавируса! – похвастался Киркоров "Дни.ру". – На недавнем "Евровидении" негде было разгуляться, потому что был жесткий карантин без тусовок – туда я поехал с одним чемоданчиком. А теперь дождался звездного часа!"

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

По словам Филиппа, в Сочи с ним приехало "чемоданом пятнадцать" одежды. "У меня же два выхода на сцену для выхода на вечера Баскова, – пояснил Киркоров. – Там такой сумасшедший наряд от Dolce&Gabbana будет! Он создан ручками Доменико Дольче и Стефано Габбана и стоит космически! Потом вечер Билана, открытие, День жюри, афтепати! И везде нужен новый образ!"

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Модник Киркоров часто говорит, что для него шоппинг-терапия — большое удовольствие. "Я ведь многие коллекции первых линий знаменитых домов моды покупаю прямо с подиума, – признался он. – Артист должен каждый раз появляться в новых костюмах. Не в моих традициях приходить на съемку программы в вещи, которую зрители уже раньше видели. Люблю удивлять, и возможно, поэтому я столько лет и популярен на эстраде: даю людям возможность обсудить меня, мой внешний вид, костюм, песню. Но все это стоит денег!"

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Автор: 19 августа 2021, 18:01
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Молодящийся Киркоров вывел в свет смазливого фаворита

комментарии

Ответить:

BB
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Настоящий Петух
Гость831415
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Совсем чокнулся Филя и фейс у него,как у дебила.
1

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