54-летний Киркоров потряс перед обалдевшей Рудковской своей большой сморщенной морковкой

Король российской эстрады обожает не только красивую одежду от лучших итальянских и французских модных домов, но и стильные аксессуары. Одних только сумок на конкурс "Новая волна" в Сочи Лучезарный привез с десяток. К каждому look'у! В виде баскетбольной корзины с мячом, в виде американского военного самолета, и даже в виде... морковки с ботвой!
Последняя особенно потрясла Яну Рудковскую. А Филипп словно дразнился, поднимая и опуская, поднимая и опуская, поднимая и опуская сморщенный большой кожаный корнеплод. Он рассказывал, что именно из модных аксессуаров привез на Черноморское побережье. "И-и-и морковку! Или перчик!" – хвастался певец.
Правда, на вопрос любопытных журналистов о том, что хранит он в этой элегантной сумочке по цене однушки на окраины Москвы, Киркоров уже на ходу и шепотом бросил: "***!" А дальше пусть каждый думает, что хочет.
А вот Яна Рудковская не стала скрывать содержимого своей миниатюрной белой матовой дизайнерской сумочки с большой ручкой из осенне-зимней коллекции 2021 года от Jacquemus. На сайте ЦУМа такая красота французского дизайнера Симона Порта Жакмюса доступна только по предоплате и стоит 48 400 рублей. "Там только помада и пудра, – показала она. – А деньги все или у охраны, или в телефоне. Впрочем, мне на "Новой волне" они и не нужны – кормят и поят бесплатно!"
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