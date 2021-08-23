Выпила и закусила огурцом: Бабкина встретилась с казаками

Местные казаки встретили знаменитость песнями и танцами, а потом преподнесли ей чарку с наливкой на сабле. Певица отпила из нее и закусила огурцом. Общаясь с журналистами, Надежда Бабкина отметила, что после рабочего дня можно и выпить, но только чуть-чуть.
На пресс-конференции певица заявила, что брифинге Бабкина заявила, что в основе всего лежит культура. Она поблагодарила губернатора Челябинской области Алексея Текслера и местное министерство культуры за приглашение.
Надежда Бабкина выразила мнение, что народу нужна положительная информация, которая укрепит иммунитет и сбережет генофонд наших предков. Отметим, что в регион исполнительница приехала в рамках марафона "Песни России".
Напомним, весной этого года 71-летняя Надежда Бабкина загремела в больницу с коронавирусом. Ее состояние было тяжелым. В течение месяца медики боролись за жизнь знаменитости. Легкие певицы были поражены на 80%. Она была подключена к аппарату ИВЛ и введена в искусственную кому. После выздоровления артистка плотно взялась за свое здоровье и похудела на 22 килограмма.
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