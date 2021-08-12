За истощенную после ковида Бабкину взялись ученые

В Институте питания РАН прокомментировали резкое снижение веса Надежды Бабкиной.

В начале апреля этого года 71-летняя народная артистка России Надежда Бабкина попала в больницу с подтвержденным коронавирусом. Ее состояние было тяжелым, за артистку молилась вся страна.

Целый месяц врачи боролись за жизнь Надежды Бабкиной. Ее легкие были поражены на 80 процентов. Артистка была подключена к аппарату ИВЛ, а с развитием болезни врачи даже ввели ее в искусственную кому.

После выздоровления певица всерьез взялась за свое здоровье. Она похудела за три месяца на 22 килограмма. По словам Надежды Бабкиной, секрет снижения веса ей раскрыла Нонна Гришаева. Теперь диету одобрили и в Институте питания РАН.



Диета заключается в том, что в течение восьми часов днем можно есть все, что угодно, в любых количествах. При этом следующие 16 часов никакую пищу употреблять нельзя. Можно только пить воду и несладкий чай.

Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян назвала такую диету безопасной для здоровья человека и даже полезной.

"Это полезно, наукой одобрено. Мы это используем очень широко, рекомендуем для всех людей, потому что наш желудочно-кишечный тракт должен отдыхать, нельзя его постоянно нагружать", – рассказал специалист.

При этом людям, страдающим сахарным диабетом, такая диета противопоказана.