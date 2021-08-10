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Шоу-бизнес
Ну и дела: Пнувшую любовника 71-летнюю Бабкину разнес психиатр

Ну и дела: Пнувшую любовника 71-летнюю Бабкину разнес психиатр

Надежда Бабкина странно поступила с молодым избранником. Врач рассекретил особенности народной артистки.
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Выражение "с милым рай и в шалаше" точно не про Надежду Бабкину. Артистка живет в роскошной квартире в центре Москвы и в загородном особняке, а молодого избранника Евгения Гора приглашает туда лишь в качестве гостя. Как бы ни стремился 41-летний музыкант сблизиться с 71-летней звездой, она держит его на расстоянии. Пока ровесница певицы Алла Пугачева хвастается совместной жизнью с мужем, Надежда Бабкина настойчиво отвергает попытки любовника к ней переселиться. Знаменитость практически пнула Евгения Гора вместо того, чтобы прижать к груди и держать на коротком поводке.

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 Надежда Георгиевна Бабкина

Надежда Георгиевна Бабкина певица, ведущая, актриса

Психиатр Дмитрий Клевцов прокомментировал причины странного поведения Надежды Бабкиной. По его мнению, артистка далека от Примадонны, поэтому не стремится набрать популярность, афишируя любовную связь. Как отметил врач, звезда оберегает себя и Евгения Гора от излишних пересудов. "Она скрывает свою жизнь. Наверное, ей все-таки не очень удобно ее освещать", — выразился эксперт.

Напомним, Надежда Бабкина высказывалась о нежелании жить с Евгением Гором под одной крышей. По мнению звезды, мужчине нужно давать свободу в отношениях, чтобы не привязываться к нему слишком сильно и не бояться его потерять. Певица не хочет становиться сварливой теткой, которая донимает избранника постоянными придирками и во всем упрекает его.

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Фото: Anatoly Lomohov/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 10 августа 2021, 14:47 Источник: BLITZ+ ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

70-летняя Бабкина задрала ногу у всех на глазах

комментарии

Ответить:

Гость829569
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Вот таким дамам с такой моралью и даются мужья-изменщики.
Гость829431
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Давно ли перестала выставлять свою жизнь напоказ?! Мужик сам с ней жить не хочет, а она все сказки рассказывает, что против их совместного проживания! Во блин, как хотят казаться, а не быть! Хватит уже пыжиться, пора и о душе своей подумать, и узел собирать! А эти старые грымзы, все трясут своим нафталином, пытаясь заскочить в последний вагон! А если какая и заскочит, то обязательно найдется человек, который дернет стоп- кран. Так что, дорогие бабушки, старейте достойно! Именно старейте, а не соревнуйтесь в погоне за ушедшими годами и молодостью.
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