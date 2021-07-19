"Сажал на трюмо и огромную кровать": всплыли детали любовных утех Пугачевой

13 июля внезапно для многих ушел из жизни режиссер и писатель Александр Стефанович. Продюсер Александр Валов, продвигавший множество скандальных проектов, поделился воспоминаниями.

Он рассказал, что был шокирован известием о смерти бывшего супруга Аллы Пугачевой. Они были достаточно близки и планировали совместную деятельность. Их последний диалог состоялся 11 июня. Тогда Стефанович активно присылал приятелю "мемасики", а о тяжелом состоянии здоровья не было и речи. Александр признался, что ему невероятно жаль покойного коллегу, так как он был человеком крайне позитивным и настоящим.

Александр Валов сообщил, что не помнит, как и при каких обстоятельствах они познакомились. Однако одно событие навсегда осталось в его памяти. В то время ему принадлежал эротический телеканал, и бывшего возлюбленного Примадонны заинтересовал этот факт. Он пригласил продюсера в гости, но попросил его взять с собой кого-то из девушек, работающих на него.

Квартира знаменитости на Патриарших прудах произвела неизгладимое впечатление на Валова. Она была похожа на музей, а сам бывший муж Аллы Пугачевой готов был рассказывать о каждой вещи, дорогой его сердцу. Особенно всех впечатлил рассказ о старинном трюмо.

По словам продюсера, Александр Стефанович тогда поведал им, что именно на нем они с Примадонной предавались любовным утехам. Демонстрировал он и их большую кровать, делясь подробностями. "Сажал на трюмо и огромную кровать", – событие крайне запомнилось Александру. Он подчеркнул, что, скорее всего, так избранник Аллы Борисовны просто хотел произвести впечатление на гостью.

