"Сажал на трюмо и огромную кровать": всплыли детали любовных утех Пугачевой

Он рассказал, что был шокирован известием о смерти бывшего супруга Аллы Пугачевой. Они были достаточно близки и планировали совместную деятельность. Их последний диалог состоялся 11 июня. Тогда Стефанович активно присылал приятелю "мемасики", а о тяжелом состоянии здоровья не было и речи. Александр признался, что ему невероятно жаль покойного коллегу, так как он был человеком крайне позитивным и настоящим.
Александр Валов сообщил, что не помнит, как и при каких обстоятельствах они познакомились. Однако одно событие навсегда осталось в его памяти. В то время ему принадлежал эротический телеканал, и бывшего возлюбленного Примадонны заинтересовал этот факт. Он пригласил продюсера в гости, но попросил его взять с собой кого-то из девушек, работающих на него.
Квартира знаменитости на Патриарших прудах произвела неизгладимое впечатление на Валова. Она была похожа на музей, а сам бывший муж Аллы Пугачевой готов был рассказывать о каждой вещи, дорогой его сердцу. Особенно всех впечатлил рассказ о старинном трюмо.
По словам продюсера, Александр Стефанович тогда поведал им, что именно на нем они с Примадонной предавались любовным утехам. Демонстрировал он и их большую кровать, делясь подробностями. "Сажал на трюмо и огромную кровать", – событие крайне запомнилось Александру. Он подчеркнул, что, скорее всего, так избранник Аллы Борисовны просто хотел произвести впечатление на гостью.
Популярные темы форума
Все мужчины изменяют?
Муж не дарит подарки
Новая квартира!
Выживет ли Максим?
Как быстрее восстановиться после операции?
Подросток целыми днями лежит с телефоном.
Разлюбил
У вас есть хоть один друг нетрадиционной ориентации?