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Шоу-бизнес
Омаров после развода с Бородиной остался с носом: Подгребла под себя все

Омаров после развода с Бородиной остался с носом: Подгребла под себя все

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Российская телеведущая Ксения Бородина и бизнесмен Курбан Омаров прожили в браке шесть лет. За это время они нажили огромный особняк в элитном подмосковном поселке. Цена дома составляет около 50 миллионов рублей. В нем пара сделала ремонт еще на десять миллионов.

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 Ксения Кимовна Бородина

Ксения Кимовна Бородина телеведущая, актриса

Также в браке Бородина купила две квартиры для своих дочерей.

Как выяснилось, после развода Бородина забирает себе почти все, а Омаров остается с носом. Еще до размолвки Ксения Бородина оформила дом на свою мать.

Юрист Дмитрий Кузьмичев рассказал, что для такого шага нужно согласие обоих супругов, так что теперь Омаров, судя по всему, на дом не претендует.

"Скорее всего, Курбан давал согласие — делал так, как сказала ему жена", – приводит слова правозащитника kp.ru.

Другой адвокат рассказал, что Бородина "подгребла под себя всю недвижимость", так что Омаров ни на что не претендует. Возможно, телеведущая предвидела фатальный исход отношений, поэтому вовремя подсуетилась.

Напомним, о разводе Бородиной и Омарова стало известно в августе этого года. Телеведущая уже наслаждается холостяцкой жизнью, в то время как Омаров слоняется по кабакам и барам.

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Ксения Бородина. Фото: Photographer: © Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 19 августа 2021, 18:08 Источник: "КП" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Развод, беременность и новый мужчина мечты: что происходит в жизни Бородиной и Омарова

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