Собчак смешала Галкина с дерьмом после скандала с фекалиями: Надевайте каску

Максиму Галкину не пришлась по душе "Большая глина". В своем личном блоге он опубликовал видео, в котором раскритиковал творение художника, а также тех, кто согласился на его установку в центре Москвы. Пародист отметил, что произведение выглядит как "стопка не очень аккуратного дерьма". Многие тут же принялись отвечать артисту, но он остался при своем мнении.
Теперь в игру вступила Ксения Собчак. Славящаяся своими едкими высказываниями журналистка буквально разнесла пародиста, позволившего себе высказать мнение. Имени ведущего она не назвала, но все пользователи поняли, в чей огород был брошен этот камень. Знаменитость начала свое повествование с того, что, если человек во всем видит фекалии, значит эта проблема имеет отношение лишь к нему самому.
По мнению журналистки, Урс Фишер является прекрасным художником. Она назвала всех тех, кто видит нечто неприличное в скульптуре – "лохами", но затем употребила и более мягкий термин – "ненасмотренными". Ксения указала на то, что все малоизученное люди тут же критикую, что говорит о том, что народ стоит своих правителей. Она отметила, что эстетическая революция в нашем сознании происходит крайне небыстро и непросто.
Многие пользователи принялись высказывать свои позиции. Другие же просто посмеялись над ситуацией. "Все-таки изысканно о говне сказала", "Это памятник российской эстраде и юмористам", "Ой, Ксения, надевайте каску", "Моя собака скульптор. Дважды в день такое выдает", – шутили подписчики Ксении Собчак.
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