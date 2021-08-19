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Шоу-бизнес
Собчак смешала Галкина с дерьмом после скандала с фекалиями: Надевайте каску

Собчак смешала Галкина с дерьмом после скандала с фекалиями: Надевайте каску

Установка скульптуры швейцарского художника Урса Фишера "Большая глина номер 4" на столичной Болотной набережной вызвала противоречивые мнения. В произведении искусства многие увидели не совсем приличный подтекст.
прочитано 560 раз

Максиму Галкину не пришлась по душе "Большая глина". В своем личном блоге он опубликовал видео, в котором раскритиковал творение художника, а также тех, кто согласился на его установку в центре Москвы. Пародист отметил, что произведение выглядит как "стопка не очень аккуратного дерьма". Многие тут же принялись отвечать артисту, но он остался при своем мнении.

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 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

 Максим Александрович Галкин

Максим Александрович Галкин Юморист

Теперь в игру вступила Ксения Собчак. Славящаяся своими едкими высказываниями журналистка буквально разнесла пародиста, позволившего себе высказать мнение. Имени ведущего она не назвала, но все пользователи поняли, в чей огород был брошен этот камень. Знаменитость начала свое повествование с того, что, если человек во всем видит фекалии, значит эта проблема имеет отношение лишь к нему самому.

По мнению журналистки, Урс Фишер является прекрасным художником. Она назвала всех тех, кто видит нечто неприличное в скульптуре – "лохами", но затем употребила и более мягкий термин – "ненасмотренными". Ксения указала на то, что все малоизученное люди тут же критикую, что говорит о том, что народ стоит своих правителей. Она отметила, что эстетическая революция в нашем сознании происходит крайне небыстро и непросто.

Многие пользователи принялись высказывать свои позиции. Другие же просто посмеялись над ситуацией. "Все-таки изысканно о говне сказала", "Это памятник российской эстраде и юмористам", "Ой, Ксения, надевайте каску", "Моя собака скульптор. Дважды в день такое выдает", – шутили подписчики Ксении Собчак.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 19 августа 2021, 13:16 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Собчак появилась с Богомоловым после слухов о разводе

комментарии

Ответить:

Гость831415
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Ксю и сама есть куча фекалий,что от неё можно ждать?
Гость837041
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Блевотная Собачатина сама давно уже по самые уши в фекалиях.Ищет себе компаньена.Дура грязная и сташная что душонкой,что внешне.
Гость837033
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насмотренная
Гость830767
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бгггг она не видит в этом фекалии, патамушто она сама одна большая фекалия!
1

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