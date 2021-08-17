"Аж мурашки побежали": внучка Зудиной поразила сходством с Табаковым

Марина Зудина показала фото девочки.

Звезда сериала "Содержанки" Марина Зудина посвятила пост в "Инстаграм" Олегу Павловичу Табакову. Сегодня, 17 августа, прославленный мэтр мог бы отмечать очередной день рождения.

Вдова режиссера опубликовала его снимок, а также фотографию внучки Мии. Зудина отметила, что малышка унаследовала улыбку знаменитого деда. Марина считает, что Табаков, который, напомним, скончался в марте 2018-го, продолжает жить в своих детях, учениках и поклонниках.

Подписчики согласились с тем, что маленькая Мия очень похожа на Олега Павловича. Сходство деда и внучки назвали невероятным.

"😃 Аж мурашки побежали! Улыбка – … ❤️ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.) ", "Невероятное сходство !😍", "Очень похожи, как же это хорошо, когда смотришь на человека и видишь отсылку к любимому, которого уже нет рядом, но есть его частичка 😊😇!" – комментируют пост Марины Зудиной пользователи Сети.

Отметим, сын Марины Зудиной и Олега Табакова, Павел, впервые стал отцом 5 августа 2020 года. Много месяцев семейству удавалось скрывать факт появления ребенка на свет. Малышку пришлось рассекретить, когда в Сеть просочились кадры с крестин. Матерью девочки является актриса Софья Синицына. Табаков-младший и Синицына живут порознь.