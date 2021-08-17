"После лекции подозвал, достал конвертик": звезда "Счастливы вместе" об отношениях с Табаковым

Звезда ситкома "Счастливы вместе" считает смерть Олега Павловича ужасной потерей. В жизни Бочкаревой покойный сыграл колоссальную и неоднозначную роль, ведь Олег Табаков стал для нее не только наставником, но и другом, духовником и в какой-то степени даже отцом.
Бочкарева познакомилась с Табаковым, будучи студенткой нижегородского театрального училища. Режиссер приехал в Нижний Новгород на творческую встречу, заметил начинающую звезду и пригласил в Москву. Попав в студентки самого Табакова, Бочкарева поняла, что он – величайший педагог. Именно Олег Павлович научил актрису владеть профессией и показал, как важно чувствовать свое место.
Из студенток на зависть всем однокурсникам Бочкарева попала в актрисы легендарной Табакерки. А затем именно Табаков благословил звезду на роль Даши Букиной в популярном ситкоме. Как мудрый наставник Олег Павлович всегда давал Бочкаревой судьбоносные советы, помогал не только словом, но и делом. Например, когда у Натальи сгорела квартира и она осталась без ничего, Олег Павлович щедро помог ей деньгами. Вспоминая тот эпизод, актриса рассказала "StarHit":
"И Табаков тогда после лекции остановил меня, подозвал, достал конвертик, видимо, это была его зарплата. И начал отсчитывать деньги".
Худрук тогда буквально заставил студентку взять деньги, а обратно потом так и не взял. Впрочем, впоследствии Бочкаревой все же удалось хотя бы частично отблагодарить мэтра своими картинами, которые сильно пришлись ему по душе.
Популярные темы форума
как удержать мужика?
Давайте поиграем
Вино и грудное вскармливание
С кем бы из звезд вы бы познакомились?
Встреча , которая изменила мою жизнь
О чем говорят мужчины
Как разлюбить бывшего?
Скандал футболиста Мамаева Павла