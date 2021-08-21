"Перестала или не перестала?": Губерниев жестко приложил Бузову за вопрос о коньяке

Поющая ведущая появилась на репетиции "Новой волны" в футболке с надписью "Где мой коньяк". Это явная отсылка к недавнему скандалу с Дмитрием Губерниевым. Забавно то, что репетировала звезда выступление с Димой Биланом с песней "Пьяная любовь".
Комментатор оценил шутку и даже подогрел интерес общественности, сопроводив пост об этом в своем Телеграм-канале подписью: "Я так и не понял, перестала или не перестала? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)".
Напомним, Дмитрий и Ольга поссорились во время Евро-2020. Комментатор пошутил насчет дебюта Бузовой во МХАТе, чем вызвал непонимание и обиду. Усугубила скандал шутка про мнимую алкогольную зависимость поющей ведущей, которую Губерниев подкрепил цитатой Карлсона про коньяк по утрам. Перепалку долго обсуждали, также долго обижалась Ольга. В итоге девушка взяла себя в руки и стала относиться к ситуации с юмором. Демонстрация футболки на репетиции стала жестом, показывающим, что Бузова пережила инцидент и готова над ним посмеяться.
Дима Билан, кстати, поющую ведущую поддержал. Скорее всего, причиной стал скандал двухлетней давности, когда концерт певца отменился из-за выпитого им алкоголя. Солидарность с "сестрой по несчастью" высоко оценили поклонники обоих.
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