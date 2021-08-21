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Шоу-бизнес
Целовала, прижималась и ласкала: горячее видео ночных утех Бузовой с Биланом

Целовала, прижималась и ласкала: горячее видео ночных утех Бузовой с Биланом

В 2002 году Дима Билан впервые выступал на "Новой волне" – в качестве конкурсанта. Тогда он хотя и завоевал лишь четвертое место, но получил хорошую конкурсную школу, а после эфира его узнали миллионы. Сегодня певец приезжает на "Новую волну" уже в качестве суперзвезды и победителя "Евровидения". И в этот раз там даже состоялся его творческий вечер, собравшийся главных эстрадных исполнителей страны – от Киркорова до Лободы. А в полночь звезды переместились на грандиозную тематическую вечеринку, устроенную продюсером и большим другом Билана Яной Рудковской.
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"У каждой музыки есть какие-то истоки", – говорит Билан. Истоки своего творчества он видит в эстраде 90-х, когда в моде была группа "Ласковый май". Дима даже попробует поработать в той стилистке и запишет песню "Про белые розы" со схожим звучанием и настроением. Она тоже станет суперхитом.

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А этой волшебной ночью Билан спел его дуэтом с легендарным Юрием Шатуновым, который специально прилетел из Германии, где живет сегодня. Событие, конечно, уникальное! Особенно, когда у сцены танцуют Пелагея, Александр Панайотов, Теона Контридзе и даже Лариса Долина, а в зале хлопает Игорь Крутой...

Лариса Александровна, впрочем, не забывала и о работе. "Чувствую себя как на экзамене!" – признался Дима, с которого Долина не сводила глаз. "Не отводи микрофон! Не отводи микрофон! – давала она Диме тут же мастер-класс. – Все твои красивые обертона сразу пропадают! Не бойся, что не возьмешь ноту! У тебя такой тембр, который должен быть слышен! Иначе меркнет твоя тембральная потрясающая окраска!"

Еще один кумир Димы из 90-х – Сергей Жуков. Он тоже появился на афтепати. И тоже с хитами – "Алешка", "Крошка моя"... Звезда "Дома-2" Ольга Бузова, хотя и на пять лет младше Димы, но эти песни группы "Руки Вверх!" обожает и знает наизусть. Поэтому когда зазвучал шлягер "Он тебя целует", обняла Диму так сильно и страстно, как, наверное, не всегда обнимала и бывшего мужа...


А какие потом начались горячие и очень смелые танцы. Вероятно давно скучающая по красивому мужскому телу Оля целовала, прижималась и ласкала Билана так, что, казалось, еще минута и произойдет нечто, о чем Набоков метафорично писал: "Двумя холодными перстами //По-детски взяв меня за пламя: // "Сюда", – промолвила она".

...Расходились под утро – все счастливые, довольные, и пьяные. От любви. Дима ее заслужил!

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Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру
Автор: 21 августа 2021, 03:27
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