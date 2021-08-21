Целовала, прижималась и ласкала: горячее видео ночных утех Бузовой с Биланом

В 2002 году Дима Билан впервые выступал на "Новой волне" – в качестве конкурсанта. Тогда он хотя и завоевал лишь четвертое место, но получил хорошую конкурсную школу, а после эфира его узнали миллионы. Сегодня певец приезжает на "Новую волну" уже в качестве суперзвезды и победителя "Евровидения". И в этот раз там даже состоялся его творческий вечер, собравшийся главных эстрадных исполнителей страны – от Киркорова до Лободы. А в полночь звезды переместились на грандиозную тематическую вечеринку, устроенную продюсером и большим другом Билана Яной Рудковской.

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