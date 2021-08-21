"Недалекого ума женщина": рассказавшей о маленьких гениталиях Седоковой дали под дых

Скандальный блогер Лена Миро прокомментировала высказывание Анны Седоковой о мужских половых органах своих экс-избранников.

Обозревательница отметила, что все привыкли смеяться над глупостью певицы. "Мол, недалекого ума женщина", – заявила Лена Миро, добавив, что артистка постоянно рожает и постоянно говорит какую-то ерунду.

Блогер напомнила, что Анна Седокова ранее сказала, что, "к сожалению, не знакома с такой проблемой, как маленькие писюндрики". Обозревательнице понравилось ее высказывание, и она развеяла миф о недалекости исполнительницы.

Миро отметила, что звезда мудро поступает, не обижая своих бывших мужчин. Лена констатировала, что живет знаменитость на их алименты. Блогер отметила, что все мы любим тех, кто говорит нам приятные слова. А особенно – мужчины.

По мнению блогера, артистка всегда поступает правильно – в своих интересах. В противовес Анне Седоковой обозревательница привела ведущую Настю Ивлееву, которая говорила о том, что любит, когда у избранника большое мужское достоинство.

Напомним, около года назад Анна Седокова в очередной раз вышла замуж. Новым супругом звезды стал баскетболист Янис Тимма, который значительно моложе нее.

