Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Проклятый ковид: поклонники рыдают после печальной новости о 73-летнем Шуфутинском
Появились данные об уходе тяжелобольного Корчевникова
Названы время и место прощания со звездой сериала "Моя прекрасная няня"
"Все рушится": Уход Газманова ударил по его сыну
партнеры
Суббота
21 августа
Лента новостей
07:18
"Недалекого ума женщина": рассказавшей о маленьких гениталиях Седоковой дали под дых
04:36
Сбежавшая жить в глухой лес дочь Бодрова-младшего потрясла россиян
03:27
Целовала, прижималась и ласкала: горячее видео ночных утех Бузовой с Биланом
02:22
Гороскоп на неделю с 23 по 29 августа 2021 года
00:08
"Как же она надоела!": народ плюнул в вернувшуюся с того света МакSим
21:41
В центре Москвы мотоциклист погиб в аварии
21:34
"Ты кто такая?": Винер-Усманова выставила Кабаеву за дверь
21:28
Байден позволил вводить санкции из-за "Северного потока – 2"
21:22
При пожаре на юге Москвы погиб человек
21:12
В Москве вылетевший с дороги троллейбус снес столб
20:49
Опытный мужчина заставил Решетову чувствовать себя девочкой
20:29
"Кошмарят обысками уже пять месяцев": мэр Запорожья о беспрецедентном давлении на глав украинских городов
20:22
Фото Пожарской с сыном произвело фурор
20:19
СМИ: Кайли Дженнер ждет второго ребенка
20:17
Путин попросил Меркель повлиять на не выполняющую Минские соглашения Украину
19:51
Гражданин Узбекистана пытался провезти в Россию килограммы запрещенного вещества
19:43
Сбежавшая из-под опеки отца Бритни Спирс избила человека
19:40
Онкобольной Юдашкин шокировал россиян жутким видом
18:53
Две гражданки России погибли в индийском Гоа
18:46
"Этот крик моей малышки не забыть никогда": звезда "Универа" сообщила о жестокой расправе над членом семьи
18:20
В Крыму во время шторма затонул туристический катер
17:52
Тест: проверьте себя на знание фактов из жизни Ангелы Меркель
17:49
Едва стоящая на ногах МакSим взорвалась из-за слов о возвращении на сцену
17:44
У звезды "Дивергента" и "Аббатства Даунтон" родился первенец
17:44
Снятие Кличко с должности может обернуться для Зеленского восемью годами лишения свободы – Москаль
17:43
Бросивший страну Серебряков взмолился о помощи
17:32
Под Смоленском нашли живым пропавшего ребенка
16:59
На Украине создают рабочую группу по нейтрализации угроз "Северного потока – 2"
16:56
Второй сезон последний? Раскрыто будущее сериала "Ведьмак"
16:37
Объявлено об исчезновении многомиллионного наследства Галкина
16:17
В Саратовской области произошло смертельное ДТП с участием грузовика
16:12
Большинство украинцев выступило за возвращение Крыма в состав Украины
16:10
Полоскала после каждого поцелуя: известная актриса сожгла рот антисептиком
16:03
"Огонь!": Каменских возбудила народ торчащими сосками
15:55
Биограф Путина назвал цель приезда Меркель в Москву: Мостик для преемника
15:54
Откровенные снимки утех Высоцкой и Кончаловского произвели фурор
15:28
Известная актриса страстно схватилась за аппетитные яблочки Стриженовой
15:27
Гагарина поставила жирную точку в отношениях с Исхаковым: Чувствую себя свободной
15:25
Потряс трудовой у портрета Табакова: звезда "Жуков" Чепурченко сообщил об уходе
15:12
"Прямоугольные колени и целлюлитные бедра": солист Little Big публично унизил возлюбленную
15:05
"Некоторые обиделись": Сафронов прошелся по выскочившей замуж Азизе
14:50
Пару сатанистов судят за ритуальные убийства в Ленобласти
14:50
Поздоровалась на русском: Путин подарил Меркель цветы
14:44
Тихановская рассказала о терроре в Белоруссии
14:39
Злоумышленники лишили актера "Моей прекрасной няни" кровно заработанного
14:34
Зажравшуюся Земфиру растоптали после слов об уходе: 65 миллионов за корпоратив
14:28
"Почему это случилось?": теряющего слух Корчевникова замучил тяжелый вопрос
14:24
Последний визит: о чем поговорят Путин и Меркель в Москве
14:02
Звезду "Полицейского с Рублевки" доставили в больницу с разбитой головой
14:00
"Где мой коньяк": Бузова одним жестом поставила на место хама Губерниева
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Вопрос снят!" Крутой объяснил решение не звать Пугачеву на праздник
Бузову сравнили с трудоспособной собакой
Бумеранг? Отбившую женатого мужика Макееву настигла страшная участь
Очень много курила: раскрыта причина ухода Пугачевой
"Где мой коньяк": Бузова одним жестом поставила на место хама Губерниева
Растоптанная за дряблую промежность Долина плюнула в россиян: Убогие люди!
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Недалекого ума женщина": рассказавшей о маленьких гениталиях Седоковой дали под дых

"Недалекого ума женщина": рассказавшей о маленьких гениталиях Седоковой дали под дых

Скандальный блогер Лена Миро прокомментировала высказывание Анны Седоковой о мужских половых органах своих экс-избранников.
прочитано 837 раз

Обозревательница отметила, что все привыкли смеяться над глупостью певицы. "Мол, недалекого ума женщина", – заявила Лена Миро, добавив, что артистка постоянно рожает и постоянно говорит какую-то ерунду.

ПО ТЕМЕ

Счастливая Седокова вывалила всю правду о мощном "писюндрике" молодого мужа

"Аня, тебя только тарабанить": Седокова в откровенном купальнике взялась за старое

 Анна Владимировна Седокова

Анна Владимировна Седокова певица

Блогер напомнила, что Анна Седокова ранее сказала, что, "к сожалению, не знакома с такой проблемой, как маленькие писюндрики". Обозревательнице понравилось ее высказывание, и она развеяла миф о недалекости исполнительницы.

Миро отметила, что звезда мудро поступает, не обижая своих бывших мужчин. Лена констатировала, что живет знаменитость на их алименты. Блогер отметила, что все мы любим тех, кто говорит нам приятные слова. А особенно – мужчины.

По мнению блогера, артистка всегда поступает правильно – в своих интересах. В противовес Анне Седоковой обозревательница привела ведущую Настю Ивлееву, которая говорила о том, что любит, когда у избранника большое мужское достоинство.

Напомним, около года назад Анна Седокова в очередной раз вышла замуж. Новым супругом звезды стал баскетболист Янис Тимма, который значительно моложе нее.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Анна Седокова. Фото: Pavel Kashaev/globallookpress.com
Автор: 21 августа 2021, 07:18 Источник: "Живой журнал" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Анна Седокова раскрыла секрет стройной фигуры

комментарии

Ответить:

....
Пожаловаться Ответить
теперь писюндриками меряться будут......<цензура>.....что за помойка ваши дниру ?
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Возбужденная Долина публично вывалила дряхлые прелести: Просроченное мясо

Появилось откровенное видео
Политика

Тест: проверьте себя на знание фактов из жизни Ангелы Меркель

Карьера политика складывалась успешно
Шоу-бизнес

Счастливая Седокова вывалила всю правду о мощном "писюндрике" молодого мужа

Певице есть чем похвастаться
Шоу-бизнес

Извращенец Панин сунул народу под нос свои упругие ягодицы: Долой трусы

Актер выступил против нудизма

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 23 по 29 августа 2021 года
Гороскоп на неделю с 9 по 15 августа 2021 года
Гороскоп на неделю со 2 по 8 августа 2021 года
Каким знакам зодиака не стоит покупать недвижимость в 2022 году

Здоровье

Почти 21 тысяча человек заболели ковидом в России за сутки
Больше 21 тысячи человек заразились коронавирусом в России за сутки
Вакцину "Спутник V" модифицировали под штамм ковида "дельта"
За сутки в России ковидом заболели 20 914 человек

Спорт

"Шкодный такой": оголившийся Жулин всполошил россиян
Умер двукратный олимпийский чемпион по спортивной ходьбе
Стало известно о возвращении принца Гарри в Великобританию без жены и детей
Карпин избавился от Дзюбы после скандала с рукоблудием

Регионы

Гражданин Узбекистана пытался провезти в Россию килограммы запрещенного вещества
В Крыму во время шторма затонул туристический катер
Под Смоленском нашли живым пропавшего ребенка
В Петербурге 56-летний тренер надругался над малолетними подопечными
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+