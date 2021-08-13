Сверкнувшая причинным местом Настя Ивлеева сменила имя

Поклонники не могут найти Настю Ивлееву в Сети по прежним данным.

После информации о разводе с рэпером Элджеем ведущая и блогер Настя Ивлеева стала вести себя более раскованно. Она постоянно выкладывает откровенные снимки, игнорируя при этом своего избранника.

Элджей (Алексей Узенюк – настоящее имя рэпера – прим. ред.) и Анастасия Ивлеева официально поженились в 2019 году. В интервью Юрию Дудю блогер говорила, как сильно любит своего мужа. Пара проявляла нежность друг к другу и часто фигурировала на совместных фотографиях. Однако с весны этого года все изменилось. Ивлеева перестала выкладывать в своем "Инстаграм" фотографии с мужем. А на одном мероприятии появилась без обручального кольца. Поползли слухи о предстоящем разводе, но пара не комментировал информацию.

Похоже, в жизни Насти Ивлеевой действительно кардинальные перемены. Телеведущая продолжает активно вести свой "Инстаграм" теперь под другим именем. Вместо прежнего ника Agentgirl она теперь просто nastyaivleeva.

В своем обновленном блоге она первым делом выставила фото со своим оголенным задом. Это смутило подписчиков. Они уверены, что блогер способна делать качественный контент, а не просто показывать обнаженку.

На фото 30-летняя знаменитость сфотографировала себя на пленочную камеру в отражении зеркала. Она предстала в стрингах революционно красного цвета.

"Настюх, хорош, завязывай, ты же креативная девушка, и контент можешь делать стоящий, попа конечно просто вау, но в общие массы зачем ее транслировать"; "А где agentgirl?", – удивились фолловеры.