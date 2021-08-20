"Где мой коньяк": Бузова одним жестом поставила на место хама Губерниева

Второй день конкурса молодых исполнителей "Новая волна", который поддерживает "Аэрофлот", проходит под знаком Димы Билана. В этом году он отмечает 40-летие, поэтому и решено было устроить его творческий вечер. Песни победителя "Евровидения" и в дуэте с ним будут исполнять Сергей Лазарев, Niletto, Пелагея и даже Ольга Бузова...

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