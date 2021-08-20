"Где мой коньяк": Бузова одним жестом поставила на место хама Губерниева

На репетицию номера на хит "Пьяная любовь" звезда "Дома-2" приехала в черной майке с символичной надписью "Где мой коньяк". И тем самым показала, что обладает огромной самоиронией и первой готова над собой посмеяться..
Ведь все помнят, как недавно ведущий Дмитрий Губерниев в эфире федерального канала поиздевался над Ольгой Бузовой, показав себя хамом и доведя ее до слез. "Вы перестали пить коньяк по утрам или нет? Отвечайте. Да или нет, Оля? Это же просто. Ответьте. Да или нет? Вы перестали пить коньяк по утрам?" – кричал тогда Губерниев, хотя программа была посвящена футболу. При этом Бузовой он не давал и слова вставить.
"Если вы мужчина, вы не будете меня перебивать. Вы задали мне вопрос и не дали мне, девушке, ответить. Какое хамство! Как этот человек работает на телевидении? Хамство! Дмитрий просто не джентльмен", – возмущалась в студии доведенная до слез Бузова. – Я пришла поддержать сборную России! Коньяк? Вам показать мою фигуру? Вы издеваетесь? Я не пью. Мне нельзя! Я сейчас лечусь".
Тогда многие зрители сочли выходку Губерниева низкой. А Бузова теперь взяла и поставили хама на место – надела майку с фразой про коньяк.
"Мне просто нравится эта надпись, я ничего не имела ввиду, – пояснила звезда "Дни.ру". – Специально сделала ее для "Новой волны", зная, что тут будет много журналистов".
Уже завтра Ольга вернется в Минск, где продолжит сниматься в программе "Х-Фактор" как член жюри.
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