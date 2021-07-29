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Шоу-бизнес
Выпятившую грудь Каменских затравили: Все пошлое!

Выпятившую грудь Каменских затравили: Все пошлое!

Настя Каменских активно ведет свой личный блог в "Инстаграме". Артистка всерьез занялась своей формой и теперь не стесняется публиковать даже самые интимные снимки.
прочитано 97 раз

Сегодня исполнительница решила пожелать поклонникам хорошего дня. Она указала, что ее рассвет сегодня был "медовым". К посту дива приложила несколько обнаженных фото в лифчике и трусах на балконе. На первом кадре она стоит боком, на втором слегка отклоняется назад, а на третьем – фотограф снимает ее спиной.

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Напомним, не так давно знаменитость вышла замуж за своего коллегу по группе и невероятно преобразилась. Она сильно похудела, но некоторым подписчикам изменения не пришлись по душе. Они отмечали, что с таким бюстом и другими данными Насте Каменских просто суждено не быть слишком худой.

При это откровенные фотографии певицы вызывают крайне противоречивые мнения. Многие осуждают артистку за якобы чрезмерную демонстрацию всех прелестей фигуры. "Люди внимания уже только так начали добиваться", "А чего уже не голая то", "Настя поправилась", "Ну, не та фигура, чтобы выставлять", "Неинтересно уже смотреть! Одно и то же", "Зачем выставлять задницу? Ты же самая адекватная", "Все пошлое! Дети же смотрят", – возмутились они.

Поклонники же искренне восхищаются каждой публикацией. "Просто богическая женщина", "Фигура огонь огненный", "Вы прекрасны", "Намного лучше, чем у Ким!", "С ума сойти от этой Насти", "Сочная", "Просто космос", – ахнули комментаторы.

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Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 29 июля 2021, 14:34 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Настя Каменских сверкнула пышными формами в новом купальнике

комментарии

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настя жмур(((((((((((( тошнотворина
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