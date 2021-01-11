Настя Каменских сверкнула пышными формами в новом купальнике

Однако певица не забывает демонстрировать поклонникам шикарную фигуру. На этот раз она сделала серию фото в новом купальнике кислотно-зеленого цвета.
Моменты абсолютной радости, отдыха и свободы", – подписала певица фото. Она предложила пользователям выбрать, какой ракурс нравится им больше.
Пляжные костюмы неонового цвета особенно актуальны среди звезд в этом сезоне. Однако подписчиков намного больше впечатлила фигура артистки. "Божее, какая фигура", "Как всегда прекрасна и безумно сексуальна, Моя Госпожа", "Красота", "Супер фигурка!", "Какая Вы красивая и загоревшая" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), – восхищались обожатели.
Настя Каменских выгуляла еще два пляжных образа. Поклонники высоко оценили и небесно-голубой, и темный костюм звезды.
Напомним, 23 мая 2019 состоялась свадьба Насти Каменских и Алексея Потапенко. Пара перестала скрывать свои отношения, выпустив клип на песню "Константа". В тексте Потап откровенно признался избраннице в любви.
Слухи о романе участников любимого дуэта долгое время не давали покоя фанатам. Публика тепло восприняла новость о любовных отношениях коллег и искренне радуется их совместному появлению в социальных сетях.
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