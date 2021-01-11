Настя Каменских сверкнула пышными формами в новом купальнике

33-летняя исполнительница отправилась на Мальдивы вместе со своим супругом Алексеем Потапенко. Возлюбленные активно радуют поклонников трогательными фото.



Однако певица не забывает демонстрировать поклонникам шикарную фигуру. На этот раз она сделала серию фото в новом купальнике кислотно-зеленого цвета.

Моменты абсолютной радости, отдыха и свободы", – подписала певица фото. Она предложила пользователям выбрать, какой ракурс нравится им больше.

Пляжные костюмы неонового цвета особенно актуальны среди звезд в этом сезоне. Однако подписчиков намного больше впечатлила фигура артистки. "Божее, какая фигура", "Как всегда прекрасна и безумно сексуальна, Моя Госпожа", "Красота", "Супер фигурка!", "Какая Вы красивая и загоревшая" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), – восхищались обожатели.

Настя Каменских выгуляла еще два пляжных образа. Поклонники высоко оценили и небесно-голубой, и темный костюм звезды.

Напомним, 23 мая 2019 состоялась свадьба Насти Каменских и Алексея Потапенко. Пара перестала скрывать свои отношения, выпустив клип на песню "Константа". В тексте Потап откровенно признался избраннице в любви.

Слухи о романе участников любимого дуэта долгое время не давали покоя фанатам. Публика тепло восприняла новость о любовных отношениях коллег и искренне радуется их совместному появлению в социальных сетях.