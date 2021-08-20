"Кровь каких младенцев она пьет?": 74-летняя Ротару потрясла феноменальным преображением

Редко какая "Новая волна" обходится без Народной артистки Украины Софии Ротару. Она приезжает в Сочи при любом политическом ветре и настроениях в обществе. Потому что музыка выше земной суеты. Но всякий раз кажется, что время над звездой советской, российской и украинской эстрады не имеет власти.

В этот раз София Михайловна была приглашены Игорем Крутым на концерт открытия конкурса молодых исполнителей, проводимым при поддержке "Альпика Групп". На сцене New Wave Hall она исполнила две композиции – "Сердце, размером с Солнце" и "Ледяные дожди". И публика встречала любимую артистку стоя!

Для всех было загадкой – как Ротару удается так хорошо выглядеть?! Она просто феноменально преобразилась! "Кровь каких младенцев она пьет?" – шутили поклонники. И ведь, действительно, сегодня она смотрится куда моложе, чем 10, 20, даже 30 лет назад. Что это – чудеса пластической хирургии и холод, голод и крем "Ромашка"? Пусть это остается женской тайной Софии Михайловны.

Вообще, она, последняя, кажется, на эстраде, кто не утратил чувства меры и вкуса. И элегантное струящееся платье в пол в виде греческой туники с золотым поясом, в котором появилась перед сочинцами Ротару, ей удивительно шло. Она не оголяет шею, грудь и ноги, как иные коллеги, не надевает на себя все лучшее и самое дорогое разом. И остается образцом вкуса и стиля для многих.

Стоит заметить, что в Россию, несмотря ни на что, Ротару приезжает довольно часто. Недавно, например, она выступала в воронежском ресторане на юбилее крупного начальника по строительству дорог.