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Шоу-бизнес
Вывалившей все прелести Бузовой влепили смачную оплеуху: Отфотошопленная кукла

Вывалившей все прелести Бузовой влепили смачную оплеуху: Отфотошопленная кукла

Сейчас 35-летняя Ольга Бузова принимает участие в белорусской версии музыкального шоу "Х-Фактор". Поющая ведущая стала членом жюри программы.
прочитано 659 раз

Возложенная ответственность нисколько не пугает диву, и она продолжает шокировать публику необычными нарядами. Помимо всего прочего, она является единственной представительницей прекрасного пола среди наставников. Появилось фото нового наряда звезды. Платье вызвало оторопь.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Известно, что Ольга Бузова любит неожиданные мини. Однако на этот раз она выбрала не только экстремально короткий наряд. Сверкающее кожаное платье серебряного цвета оказалось будто разорвано на груди и правом бедре звезды. Прорези в ткани скрепили плотные блестящие шнуры, вставленные в специальные металлические отверстия. Сама дива назвала образ "дерзким".

Волосы поющей ведущей стилисты решили уложить в крупные локоны. Также на ее руках красовались длинные сетчатые перчатки с блестящим леопардовым принтом, а на шее сверкал кулон в виде сердца. Поклонники осудили Ольгу и, в очередной раз, призвали ее нанять нового стилиста.

"Отфотошопленная кукла Чаки", "Очень безвкусно", "Женщине в Вашем возрасте уже неприлично в таких нарядах выступать", "Как статуя замороженная", "Взрослая девушка, фотошопит себя как ребенок", "Смотрится все как с рынка", "Вульгарно", "Неудачный наряд", "Мрак", "Дикий ужас", "Отвратительно", – возмутилась публика.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 17 августа 2021, 15:59 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Ольга Бузова прилюдно оголилась: как проходит фестиваль "Жара"

комментарии

Ответить:

гость
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Гость835238
Короткие мини позволяют Оле не только проветривать прелую "ягодку", но и жутко бесят старых некрасивых баб, завидующих её красивым ножкам. Старухи, руки прочь от Оли! Вам до прекрасной и совершенной Королевы Бузяки как до Китая в коленно-локтевой позе!
Читай дебил ,пишут далеко не старухи,а её подписчики молодые фанаты ,поэтому не выдумывай ерунду ,или читать разучился ? Но тогда беда ,надо учиться,лечиться,как этой вульгарной особе ,кроме голого отвратительного зада у неё в голове, нет ничего, её просили те же самые подписчики ,меньше выкладывать пятую точку ,показывать однообразные пошлые позы ,НЕТ дубина продолжает,,вот она и поплатилась ,после этого 300 отписались от этого существа Никак забыть не может притон ,где обслуживала клиентов ,вот и посещает гей клуб,хоть там её поимеют во все дыры ,наверно приятно вспомнить ,молодые годы
Гость822603
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Вот зачем опать Узова а- хоть день без неё дайте прожить а - админы- писать больше нечего? Тошнит от неё народ ну
Гость835265
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.
Опять <цензура> геи пишут ,сейчас такую грязь начнут выдавать про проститутку, бузова приходит в гей клуб и там развлекается ,это чудовище ,мерзкая не знает,как притянуть внимание с себе стареющей особе ,что барахтается в овне своем и грязных геев ,
"Что-то давно меня никто <цензура> не называл. Наверное теряю популярность!
.
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Гость835238
Короткие мини позволяют Оле не только проветривать прелую "ягодку", но и жутко бесят старых некрасивых баб, завидующих её красивым ножкам. Старухи, руки прочь от Оли! Вам до прекрасной и совершенной Королевы Бузяки как до Китая в коленно-локтевой позе!
Опять <цензура> геи пишут ,сейчас такую грязь начнут выдавать про проститутку, бузова приходит в гей клуб и там развлекается ,это чудовище ,мерзкая не знает,как притянуть внимание с себе стареющей особе ,что барахтается в овне своем и грязных геев ,
Гость алекс
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На эту "недо..." что ни напяль - всё будет, как "корове седло"! И позирует она, как последняя ...люха, до умопомрачения хотящая хоть какого-нибудь мужика и срочно! Она редкостный примат, который не может что-то сделать не то, чтобы "хорошо", но и "более-менее нормально", у ней не только "руки из ...опы растут", но и башка! И эта алкашка, наркоша, мошенница, "девушка" 35-ти годков отроду, "прачка" для "отмывания грязного" бабла "арчерами" и ворьём из "Газпром Медиа"(владельца ТНТ) стала кумиром и примером для многих наших детей и внуков, своим поведением развращая их, несмышлёных!.. Мразь она <цензура>
Гость835238
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Короткие мини позволяют Оле не только проветривать прелую "ягодку", но и жутко бесят старых некрасивых баб, завидующих её красивым ножкам. Старухи, руки прочь от Оли! Вам до прекрасной и совершенной Королевы Бузяки как до Китая в коленно-локтевой позе!
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