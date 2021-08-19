Бузову сравнили с трудоспособной собакой

В спектакле МХАТ имени Горького есть постановка, в которой роль волка играет обыкновенная собака. Животное работает на сцене не бесплатно и не за еду, а получит за свою роль ни много ни мало 234 250 рублей.
По данным РИА ФАН, сыгравшая роль певицы кабаре Беллы Шанталь в спектакле "Веселый грузин" Ольга Бузова заработала меньше. Ее гонорар составил 234 044 рубля.
Стоит отметить, что в отличие от Ольги Бузовой, которая участвовала всего в двух постановках, животное уже давно играет в театре. Собака уже играла в спектакле "Лавр" МХАТ имени Горького. Тогда шестилетний пес Джин получал меньше – всего 140 тысяч. Со временем запросы выросли, и теперь животному платят наравне с поющей ведущей.
Напомним, появление Ольги Бузовой на сцене легендарного российского театра вызвало жаркие споры в культурной среде. Многие звезды российского шоу-бизнеса и театральные критики негативно отнеслись к такому опыту. Впрочем, нашлись и те, кто посчитал такой опыт гениальным ходом со стороны театрального руководства. Бузову даже сравнили с Райкиным и Утесовым.
Сама Ольга Бузова уже давно привыкла к негативу в свой адрес и старается не обращать внимание на завистников.
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