Вышедшей из тени Кабаевой врезали за Утяшеву: В своем глазу не видишь и бревна

Алина Кабаева выступила в программе, посвященной Олимпиаде в Токио. Ее возмутило судейство в личном многоборье по художественной гимнастике. Однако нашлись и те, кто с ней не согласны.

Скандал не утихает уже около недели. Прославленная гимнастка посчитала решение судей крайне несправедливым. Она отметила, что несмотря на безусловный профессионализм конкурентки Дины Авериной, она совершила грубую ошибку. По мнению легенды отечественного спорта, Аверина же проявила себя блестяще. Комментарий Алины разделил народ на два лагеря.

Ляйсан Утяшева практически сразу высказала противоположное мнение. Она поздравила Линой Ашрам с победой и подчеркнула, что спортсменка вовремя сумела собраться и буквально "вырвать" победу у российской гимнастки. Алина Кабаева же мягко отметила, что права на подобные высказывания ее коллега не имеет, так как ее достижения в спорте достаточно скромны.

В комментариях под публикацией Утяшевой ей попыталась возразить Мария Кожевникова. Актрису и бывшую спортсменку возмутили слова знаменитости. "Позор судьям", – заявила она в конце сообщения. Под мнением Марии разгорелось обсуждение, которое продолжается до сих пор. Пользователи Сети встали грудью за Ляйсан Утяшеву.

"Почему Дина на миров чемпионате в 2018 году получила золото с потерей, а Линой заняла 2 место тогда", "А я не согласна с Кабаевой! Каждый имеет право на свое мнение, не только же Кабаевой его иметь и Кожевниковой! Кабаева забыла, как из-за допинга Ляйсан лишили медали?! И Алина теперь что-то говорит о том, что не Ляйсан оценивать, раз медалей нет? Бред! В своем глазу не видишь и бревна, называется!", "Кабаева уронила обруч и получила бронзу", "Бывшие гимнастки, депутаты, чьи-то жены только помои могут лить друг на друга! А вы докажите , что судейство несправедливое, верните медаль стране! А то одни истерики от вас слышны, никаких действий от таких крутых дам", – возмутились комментаторы.

