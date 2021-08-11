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Шоу-бизнес
Вышедшую из тени Кабаеву прилюдно "раздели"

Вышедшую из тени Кабаеву прилюдно "раздели"

На днях олимпийская чемпионка Алина Кабаева появилась на федеральном канале после долгого забвения. Наряд звезды обсуждают в Сети.
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38-летняя олимпийская чемпионка по художественной гимнастике и общественный деятель Алина Кабаева в последние годы ведет закрытый образ жизни. Ее нет в соцсетях, о ее личной жизни ходят лишь слухи. При этом сама Кабаева никогда не комментирует подробности о себе.

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Алина Маратовна Кабаева

Алина Маратовна Кабаева гимнастка

На днях она впервые появилась в эфире телеканала "Росия 1". Спортсменка прокомментировала низкие оценки россиянки Дины Авериной на Олимпиаде. Кабаева уверена, что судьи не хотели ее победы.

Выступление Алины Кабаевой в программе "60 минут" оказало эффект разорвавшейся бомбы в информационном пространстве. Алина выступала по видеосвязи из простой комнаты с бежевыми стенами, на однотонном фоне.

Поклонники заметили и кольцо на ее безымянном пальце, и ее постройневшую фигуру. А ведущая Ксения Собчак даже не поленилась и решила разобрать детально образ Алины Кабаевой, прилюдно "раздев" ее. Ведущая нашла такле же платье, как у Кабаевой, в модном интернет-магазине и показала всем результат.

Как выяснилось, на гимнастке во время выступления было модное платье известного бренда Oscar De La Renta за 253 тысячи рублей. Алое платье с воротничком и рельефным узором привлекло внимание всех модниц шоу-бизнеса.

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Фото: BEAUTIFUL SPORTS / U. Fassbender / www.globallookpress.com
Автор: 11 августа 2021, 16:29 Источник: телеграм-канал "Кровавая барыня" • Требует проверки
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