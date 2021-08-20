Опозоренный Манукян разрыдался как ребенок после слов о Бузовой: Я сделал ей предложение

Известно, что Давид Манукян и Ольга Бузова расстались после нескольких лет отношений. Однако в детали нашумевшей ситуации артисты ранее не посвящали широкую публику.

В тот момент все пророчили возлюбленным свадьбу и детей. Они казались абсолютно счастливыми, постоянно появлялись вместе на мероприятиях и выкладывали "истории" в личных блогах. Исполнитель радовал избранницу дорогими подарками и шикарными букетами. В какой-то момент они даже сыграли свадьбу на острове. Как оказалось, мероприятие не имело никакой юридической силы, а было просто трогательным шоу для двоих и поклонников.

Позднее Ольга Бузова рассказывала, что организаторы даже отобрали у них кольца после мероприятия и намекнула на то, что вскоре может случиться и настоящее торжество. Однако вместо теплых признаний пользователей Сети ждал скандал. Пара рассталась, Ольга Бузова обвинила Давида Манукяна в изменах и домашнем насилии. Он долго не прерывал молчание, но теперь время пришло.

Исполнитель появился в новом шоу Иды Галич. Он сообщил, что в самом начале их отношений ему казалось, что все прекрасно, и они созданы друг для друга. Позднее он понял, что все не совсем так, и они совсем разные люди. В какой-то момент Манукян расплакался и сделал главное признание. "Я сделал ей предложение через три месяца", – тихо произнес он.

По словам Давида Манукяна, он делал это первый раз в своей жизни. Все случилось в Италии, где артист организовал целый квест для возлюбленной, в конце которого она нашла кольцо известного элитного бренда. Рэпер верил в то, что это навсегда и боролся до конца. Он заявил, что никогда не изменял Ольге Бузовой и не поднимал на нее руку. Также певец выразил надежду на то, что однажды дива прекратит прятаться и расскажет об истинной причине их разрыва.

