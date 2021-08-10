Манукяну врезали за гей-свадьбу с Киркоровым: Лишний человек

Щекотливая связь Давида Манукяна с поп-королем привела к последствиям. Продюсер Пашу высказался о гей-свадьбе рэпера с Филиппом Киркоровым.

Скандал на премии "МУЗ-ТВ", который учинили Давид Манукян и Филипп Киркоров оставил грязный отпечаток на репутации обоих артистов. Влиятельный продюсер и генеральный директор лейбла Black Star Пашу прокомментировал гей-свадьбу звездных мужчин. По его мнению, Филипп Киркоров выглядел в роли молодожена более уместно, чем его ненаглядный "жених". Пашу полагает, что Давид Манукян свернул на кривую дорожку, хотя раньше казался ему нормальным парнем с хорошим потенциалом блогера.

Продюсер убежден, что представители ЛГБТ-сообщества толерантно отнеслись к гей-свадьбе на премии, но Манукян вызвал у них недоумение. "Дава с этим сообществом никак не ассоциируется. Он ходит от Карины Кросс к Оле (Бузовой — Прим.ред.), а потом к Филу. Это все несерьезно. И люди, когда это наблюдают, просто понимают, что он в этом перформансе лишний", — поделился Пашу.

В прошлом Давид Манукян не раз пытался уговорить Пашу на плодотворное сотрудничество ради карьерного роста. Теперь же шансов получить поддержку генерального директора лейбла Black Star у него стало еще меньше. "Я на самом деле к нему достаточно ровно относился, потому что ничего ни хорошего, ни плохого нас не связывало. А здесь появились вопросы", — выразился продюсер. Не исключено, что запятнанное положение Давида Манукяна приведет к краху его медийного успеха, и единственным, кто придет к нему на помощь, станет Филипп Киркоров.