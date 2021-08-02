Заросший Малахов всполошил россиян

49-летний шоумен наслаждается отдыхом за рубежом. Благодаря публикациям в "Инстаграм" россияне заметили, как с каждым днем меняется внешний вид звезды экрана.
Вот и сейчас Андрей Малахов разместил в соцсети снимок на фоне морского пейзажа. "Лето. Солнце. Море. Пляж", – подписал солнечный кадр телеведущий.
На фото журналист предстал с небритым, заросшим густой щетиной лицом, в солнцезащитных очках, растрепанными волосами и голым торсом. Внешность знаменитости всполошила подписчиков. Многим поклонницам пришелся по душе вид Андрея Малахова.
Они пришли к выводу, что отдых, солнце и море пошли телеведущему на пользу. Они осыпали его комплиментами. "Ради такого нужно жить", "Красавчик", "Хорошо выглядите", "Секси", – высказались россиянки. Они пожелали звезде прекрасного отдыха.
Ранее Андрей Малахов рассказал об отношениях с супругой – Натальей Шкулевой. Звездная пара недавно справила десятилетие со дня свадьбы. Он заявил, что считает избранницу идеальной женщиной.
Ведущий уверен, что ему невероятно повезло с Натальей.
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