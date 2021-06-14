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Шоу-бизнес
Сверкнул трусами и пустился в пляс: Малахов удивил после слухов о разводе

Сверкнул трусами и пустился в пляс: Малахов удивил после слухов о разводе

Слухи о разводе Андрея Малахова с женой оказались мифом. Журналист помпезно отметил годовщину свадьбы с Натальей Шкулевой.
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В последнее время Андрей Малахов перестал появляться на светских мероприятиях с женой. Окружающие начали поговаривать, семье телеведущего грозит развод. Однако эти догадки не оправдались — шоумен публично показал, как сильно любит свою супругу.

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Андрей Николаевич Малахов

Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

Сначала в инстаграм-аккаунте избранницы Андрея Малахова появилось видео, где Наталья Шкулева отмечает с мужем десять лет со дня свадьбы. Супруги уединились дома и устроили маленькое торжество друг для друга. В кадре телеведущий засветился в трусах.

Журналист не ограничился уютными семейными посиделками и устроил массовую вечеринку, где собрал близких людей и звездных коллег, в число которых вошли Александр Серов и Анита Цой. Андрей Малахов расчувствовался, слушая вокал и добрые пожелания эстрадных исполнителей, которые пришли его поздравить. На празднике он ритмично танцевал под музыкальные композиции вместе с возлюбленной, наслаждаясь приятной обстановкой.


"Розовую свадьбу", как полагается, организовали в розовых тонах: в помещении преобладало определенное освещение, столики украшали розы и пионы. Однако торт на празднике Андрея Малахова и Натальи Шкулевой вынесли белый. Огромное двухъярусное лакомство украшали ягоды.


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Андрей Малахов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 14 июня 2021, 13:51 Источник: Вокруг ТВ ✓ Надежный источник
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