Представитель сообщил неожиданные новости о беременности жены Клуни

На днях СМИ сообщили, что 43-летняя жена Джорджа Клуни беременна. Амаль Аламуддин якобы снова ждет двойню. Инсайдер зарубежного издания рассказывал, что актер и его супруга очень рады скорому пополнению в семействе.
Но официальный представитель жены Клуни опроверг эту информацию, чем шокировал всех поклонников знаменитостей. Они крайне расстроены, что новость о беременности Амаль является ложью.
Напомним, Клуни и Аламуддин поженились в сентябре 2014 года. Церемония бракосочетания состоялась в Италии. О рождении двойняшек стало известно в летом 2017-го.
Кстати, раньше Джордж и Амаль не собирались становиться родителями. Актер, который неудачно женился в молодости, клялся, что не заведет детей. Аламуддин признавалась, что до 35 лет вообще не мечтала о наследниках. Встретив друг друга, влюбленные стали рассуждать иначе.
Сейчас Джордж Клуни не представляет своей жизни без супруги и детей. В этом году Элле и Александру исполнилось четыре года.
Ранее "Дни.ру" писали, что Джордж Клуни учит сына и дочь разыгрывать свою мать. Например, актер рассказал детям, что можно взять чистый подгузник и намазать на него шоколадную пасту, а потом – есть содержимое впитывающих трусиков на глазах Амаль.
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