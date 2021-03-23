Жестокий розыгрыш: Джордж Клуни научил детей есть содержимое подгузников

В свежем интервью 59-летний Джордж признался, что научил маленьких наследников, двойняшек Эллу и Александра, "ужасным вещам". Выходки детей звезды сериала "Скорая помощь" шокируют их мать, Амаль Клуни. Возможность устраивать жестокие розыгрыши для жены с отпрысками Клуни считает лучшей частью родительства.
Например, Джордж рассказал Александру и Элле, что можно взять чистый подгузник и намазать на него шоколадную пасту Nutella. Когда мать войдет в комнату, дети, как объяснил им актер, должны сделать вид, что снимают впитывающие трусики с ног и едят их содержимое. Для пущей убедительности звезда сериала посоветовала отпрыскам измазать шоколадом ноги.
По словам Джорджа Клуни, что его сын всегда охотнее участвовал в подобных диких затеях. Дочь артиста Элла только недавно поняла, как может быть весело пугать мать.
Отметим, в 2019-м Джордж Клуни довел до истерики домработницу. На глазах у помощницы по хозяйству он достал из мусорного ведра подгузник и принялся облизывать его, тереться об него лицом. Женщина очень испугалась, она с криком выбежала из помещения. По словам Джорджа он долго готовился к этому розыгрышу. Он взял чистый подгузник, намазал его шоколадной пастой и опустил в чистый контейнер для мусора. Когда домработница вошла в комнату, он претворил коварный замысел в жизнь.
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