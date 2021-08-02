Тайные отношения и грубость: Милош Бикович перешел все рамки

Слухи о романе известного артиста с Ариной Волошиной ходили уже достаточно долго. Однако пара молчала до последнего.

В апреле Милош Бикович впервые вышел в свет вместе с избранницей. Однако даже тогда официально подтверждать роман с чемпионкой России по бальным танцам он не стал. Накануне Арина все-таки решилась рассказать правду. Она призналась, что около года встречалась со звездой, из-за чего просто не могла жить своей жизнью. Теперь их пути разошлись.

Арина Волошина отметила, что все это время она думала только о репутации знаменитости, которая якобы заботила его более всего. В конце июля все закончилось, и он "повел себя очень грубо". По словам танцовщицы, с самого начала она предложила опровергнуть слухи об отношениях, но артист был против. Такой выход из ситуации не пришелся по душе актеру. Он якобы заявил, что так это может сработать против обоих возлюбленных.

Позднее представители СМИ заметили Милоша Биковича и Арину Волошину вместе на нескольких мероприятиях. Тогда актер якобы запретил избраннице что-либо делать. Спортсменка рассказала, что слушала все то, что ей говорил возлюбленный.

Однако теперь Арина не намерена терпеть все то, что происходит, а потому решила сделать публичное заявление. Она отметила, что ее бывший возлюбленный – человек весьма эгоцентричный. К удивлению многих, пользователи встали на сторону актера. Они указали, что таким образом Волошина якобы решила нажиться на романе со звездой.

