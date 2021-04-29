Милош Бикович: Мне не надо больше ехать в Мытищи и общаться там с уважаемыми дамами

В феврале 2021 года президент Владимир Путин подписал указ, в котором дал российский паспорт сербскому артисту Милошу Биковичу. В свежем интервью актер признался, что в России его с первого дня принимали за своего. Милош никогда не чувствовал себя чужим.
Бикович не скрывает, что гражданство значительно облегчило его жизнь. Теперь знаменитости не надо раз за разом продлевать визу. "Не надо больше ехать в Мытищи, общаться там через стойки с уважаемыми дамами, которые там работают", – поделился Милош.
Кроме того, актер считает указ Путина официальным подтверждением того, что его работа в России ценится. И это, как говорит знаменитость, главное.
Звезда кино и сериалов отметила также, что в России много бюрократических моментов. Оформить российский паспорт – настоящее приключение. Между тем на родине артиста, в Сербии, такие же проблемы. В стране даже есть выражение, которое в переводе звучит как "Не хватает одной бумажки".
Русские и Сербы похожи, считает Милош Бикович. Народы объединяют общие исторические моменты, православие, ценности, корни, культура. "Практически, я считаю, мы два варианта одного народа", – рассуждает звезда кино и сериалов.
Как писали "Дни.ру", накануне Милош Бикович впервые вышел в свет с новой возлюбленной. Официально эти отношения знаменитость не подтверждала.
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