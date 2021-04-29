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Милош Бикович: Мне не надо больше ехать в Мытищи и общаться там с уважаемыми дамами

Милош Бикович: Мне не надо больше ехать в Мытищи и общаться там с уважаемыми дамами

Российское гражданство значительно упростило жизнь актеру. Милош Бикович всегда чувствовал себя в нашей стране как дома.
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В феврале 2021 года президент Владимир Путин подписал указ, в котором дал российский паспорт сербскому артисту Милошу Биковичу. В свежем интервью актер признался, что в России его с первого дня принимали за своего. Милош никогда не чувствовал себя чужим.

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Милош Бикович актер

Бикович не скрывает, что гражданство значительно облегчило его жизнь. Теперь знаменитости не надо раз за разом продлевать визу. "Не надо больше ехать в Мытищи, общаться там через стойки с уважаемыми дамами, которые там работают", – поделился Милош.

Кроме того, актер считает указ Путина официальным подтверждением того, что его работа в России ценится. И это, как говорит знаменитость, главное.

Звезда кино и сериалов отметила также, что в России много бюрократических моментов. Оформить российский паспорт – настоящее приключение. Между тем на родине артиста, в Сербии, такие же проблемы. В стране даже есть выражение, которое в переводе звучит как "Не хватает одной бумажки".

Русские и Сербы похожи, считает Милош Бикович. Народы объединяют общие исторические моменты, православие, ценности, корни, культура. "Практически, я считаю, мы два варианта одного народа", – рассуждает звезда кино и сериалов.

Как писали "Дни.ру", накануне Милош Бикович впервые вышел в свет с новой возлюбленной. Официально эти отношения знаменитость не подтверждала.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 29 апреля 2021, 15:57 Источник: "Культ личности" на телеканале "МИР" ✓ Надежный источник
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