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Милош Бикович

Милош Бикович актер

Милош Бикович – это сербский актер театра и кино, хорошо известный широкому зрителю по картинам «Лед» и «Монтевидео: Божественное видение». Активен в социальных сетях, общается с поклонниками. Не женат, детьми пока не обзавелся.

Биография Милоша Биковича

Актер родом из Сербии, но уже успел стать секс-символом Российской Федерации и потеснил звездный статус Данилы Козловского. А биография его начинала в провинциальном городе Белград.

Семья

Родители – сербы по национальности, к кино и театру отношения не имели. Когда же сын решил стать актером, только порадовались его выбору. В семье очень уважалось искусство.

Детство и юность

Милош Бикович хорошо учился в школе, посещал спортивные секции и рос очень контактным ребенком. Он долгое время не мог определиться, кем стать в будущем. Решение было сформировано только в выпускных классах.

После окончания школы Бикович поступил в университет искусств родного города. Уже в студенческие годы выходил на театральные подмостки и снимался в кино. По выпуску поступил на службу в Белгородский драматический театр. 

Карьера Милоша Биковича

Поскольку обучение в университете происходило по российской системе, Милош помимо сербской кинематографии активно сотрудничал с российскими режиссерами, составил конкуренцию таким топовым актерам, как Данила Козловский, Максим Матвеев и др.

Сербское кино

Милош Бикович начал сниматься в кино с 2004 года, сыграл эпизодические роли в картинах «Белая ладья», «Аисты вернутся», «Доллары идут». Однако популярности не принесли, зато стали хорошим опытом.

Молодой актер пришел на кастинг «Монтевидео: Божественное видение» и вместо эпизодической получил одну из главных мужских ролей. Сыграв футболиста, Милош проснулся знаменитым. Продолжил сниматься в сербском кино – «Женатый холостяк», «Шляпа профессора Вуйича», «Когда любовь опаздывает», «Станем чемпионами мира».

Российское кино

Милош Бикович хорошо знаком и российскому зрителю. Дебютировал на голубых экранах в психологической киноленте Никиты Михалкова «Солнечный удар». Его талант оценили, пригласили в «Духless 2» с ролью Романа Белкина и «Без границ». Другие российские проекты – «Отель Элеон» (2016), «Крылья империи» (2017), «Мифы» (2017).

Личная жизнь Милоша Биковича

Актер официально не женат, детей нет. О своей личной жизни не распространяется, но женского внимания не лишен ни на минуту. В прессе появлялась информация о романе Милоша с российской моделью Сашей Лусс, актрисой Аглаей Тарасовой. Эти отношения не оказались серьезными. Последняя пассия Биковича – сербская модель Барбара Таталович. О свадьбе заявлений пока не поступало.

Интересные факты

  • На кастинг «Монтевидео: Божественное видение» Милош пришел за компанию со своим сокурсником, на главную роль вовсе не рассчитывал.
  • Любимый российский писатель – Достоевский, благодаря которому сербскому актеру, по его же мнению, гораздо проще понимать русских.
  • С Аглаей Тарасовой познакомился во время съемок спортивной карьеры «Лед», служебный роман продлился почти два года.
  • Чтобы сняться в «Солнечном ударе», пришлось пройти курсы русского языка, пожить в России, познакомиться ближе с культурой и традициями.
  • О роли футболиста Милош узнал только на тренировках по футболу, долго сомневался – сможет ли.

Роли Милоша Биковича

Этому молодому актеру часто приписывают статус секс-символа. Ему достаются яркие и запоминающиеся роли, а в таланте Милоша сомнений не возникает.

Фильмы

  • «Задание: 10 минут» - Милан;
  • «Монтевидео: Божественное видение» - Александр Тирнанич;
  • «Шляпа профессора Вуйича» - Михаил Петрович Алас;
  • «Когда любовь опаздывает» - Радмило Томич;
  • «Солнечный удар» - Кока;
  • «Станем чемпионами мира» - Радомир Шапер;
  • «Мифы» - Илья Курков.

Сериалы

  • «Доллары идут» - Небойша Лютич;
  • «Белая ладья» - Филипп Пантич;
  • «Аисты вернутся» - Филипп;
  • «Равна Гора» - лейтенант Гарич;
  • «Женатый холостяк» - Радмило Томич;
  • «Отель Элеон» - Павел Аркадьевич;
  • «Крылья империи» - Сергей Кирсанов.

Актер сегодня

Милош Бикович продолжает активно сниматься в кино. Не так давно закончил работу над биографической драмой про Муслима Магомаева с главной мужской ролью. Также появился в военной картине «Балканский рубеж», боевике «Кома». Семейное положение Милоша пока не сменил. 

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