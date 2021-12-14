Милош Бикович актер

Милош Бикович – это сербский актер театра и кино, хорошо известный широкому зрителю по картинам «Лед» и «Монтевидео: Божественное видение». Активен в социальных сетях, общается с поклонниками. Не женат, детьми пока не обзавелся.
Актер родом из Сербии, но уже успел стать секс-символом Российской Федерации и потеснил звездный статус Данилы Козловского. А биография его начинала в провинциальном городе Белград.
Родители – сербы по национальности, к кино и театру отношения не имели. Когда же сын решил стать актером, только порадовались его выбору. В семье очень уважалось искусство.
Милош Бикович хорошо учился в школе, посещал спортивные секции и рос очень контактным ребенком. Он долгое время не мог определиться, кем стать в будущем. Решение было сформировано только в выпускных классах.
После окончания школы Бикович поступил в университет искусств родного города. Уже в студенческие годы выходил на театральные подмостки и снимался в кино. По выпуску поступил на службу в Белгородский драматический театр.
Поскольку обучение в университете происходило по российской системе, Милош помимо сербской кинематографии активно сотрудничал с российскими режиссерами, составил конкуренцию таким топовым актерам, как Данила Козловский, Максим Матвеев и др.
Милош Бикович начал сниматься в кино с 2004 года, сыграл эпизодические роли в картинах «Белая ладья», «Аисты вернутся», «Доллары идут». Однако популярности не принесли, зато стали хорошим опытом.
Молодой актер пришел на кастинг «Монтевидео: Божественное видение» и вместо эпизодической получил одну из главных мужских ролей. Сыграв футболиста, Милош проснулся знаменитым. Продолжил сниматься в сербском кино – «Женатый холостяк», «Шляпа профессора Вуйича», «Когда любовь опаздывает», «Станем чемпионами мира».
Милош Бикович хорошо знаком и российскому зрителю. Дебютировал на голубых экранах в психологической киноленте Никиты Михалкова «Солнечный удар». Его талант оценили, пригласили в «Духless 2» с ролью Романа Белкина и «Без границ». Другие российские проекты – «Отель Элеон» (2016), «Крылья империи» (2017), «Мифы» (2017).
Актер официально не женат, детей нет. О своей личной жизни не распространяется, но женского внимания не лишен ни на минуту. В прессе появлялась информация о романе Милоша с российской моделью Сашей Лусс, актрисой Аглаей Тарасовой. Эти отношения не оказались серьезными. Последняя пассия Биковича – сербская модель Барбара Таталович. О свадьбе заявлений пока не поступало.
Этому молодому актеру часто приписывают статус секс-символа. Ему достаются яркие и запоминающиеся роли, а в таланте Милоша сомнений не возникает.
Милош Бикович продолжает активно сниматься в кино. Не так давно закончил работу над биографической драмой про Муслима Магомаева с главной мужской ролью. Также появился в военной картине «Балканский рубеж», боевике «Кома». Семейное положение Милоша пока не сменил.