Звезда "Холопа" Бикович подверг себя и партнера опасности

Звезда сериалов "Магомаев", "Отел Элеон" и фильма "Холоп" призналась, что на съемках всегда учится чему-то новому. Так недавно Милош Бикович попробовал себя в роли каскадера – исполнил трюк на мотоцикле.
Режиссер поставил перед Биковичем сложную задачу – набрать скорость, и, резко тормозя, увести транспортное средство в сторону перед человеком в форме охранника. Кроме того, на ходу надо было ногой оттолкнуть стоящего на пути мужчину.
По словам Милоша, для профессионала этот трюк несложный, но лично ему было тяжело. Во-первых, в тот момент он в третий раз в жизни сидел за рулем мотоцикла. Во-вторых, на сиденье сзади находился стокилограммовый партнер, который усложнял задачу. Актер фильма "Холоп" испытывал страх, однако смог его побороть.
"Я-то ладно, может чуть безбашенный, но партнер согласился сесть со мной на это двухколесное чудовище 🤷🏻♂️😂 Правда он спросил два раза уверен ли я… Я сказал, что уверен 🙄", – поделился Милош Бикович в личном микроблоге. Также артист опубликовал кадры со съемок опасного эпизода.
Поклонники пожурили звезду кино и сериалов за неоправданный риск. Милоша хвалили за смелость и просили в следующий раз нанять каскадера.
"Круто получилось!👏👏и даже партнер жив-здоров😂 невероятно, но факт😁👏 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.) ", "М-да, Милош! 👏👏👏вы бесстрашный и самоуверенный", "Лучше бы каскадер... Опасно", "Мне кажется, тут страшнее всего должно быть не партнеру, а охраннику 🙄😬", – рассуждают теперь интернет-обитатели.
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