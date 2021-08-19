"Вопрос снят!" Крутой объяснил решение не звать Пугачеву на праздник

Когда "Новая волна" проходила в Юрмале, ее бессменной музой была Алла Пугачева. Она даже присуждала собственный приз. Но с переездом конкурса исполнителей популярной музыки в Сочи Примадонна появляется крайне редко. О причинах в эксклюзивном интервью "Дни.ру" рассказал основатель, продюсер и председатель жюри смотра композитор Игорь Крутой.

прочитано 1987 раз