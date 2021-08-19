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Шоу-бизнес
"Вопрос снят!" Крутой объяснил решение не звать Пугачеву на праздник

"Вопрос снят!" Крутой объяснил решение не звать Пугачеву на праздник

Когда "Новая волна" проходила в Юрмале, ее бессменной музой была Алла Пугачева. Она даже присуждала собственный приз. Но с переездом конкурса исполнителей популярной музыки в Сочи Примадонна появляется крайне редко. О причинах в эксклюзивном интервью "Дни.ру" рассказал основатель, продюсер и председатель жюри смотра композитор Игорь Крутой.
прочитано 1987 раз

В последний раз на сцене New Wave Hall в Олимпийском парке Сочи Алла Борисовна была осенью 2015 года. Тогда она вместе премьер-министром Российской Федерации Дмитрием Медведевым открывала 14-й международный конкурс молодых исполнителей. Сама же исполнила там восемь песен, включая дуэт с Валерием Леонтьевым и новую аранжировку старого шлягера "Свята ложь".

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Спустя год ее уже не было. Игорь Крутой так объяснял отсутствие Примадонны в Сочи: "Она захотела, чтобы по ней соскучились, тогда и приедет". Но то ли Пугачева не чувствует, что по ней скучают, то ли есть другие причины, но на 19-й "Новой волне" в Сочи ее опять не будет...

"Я даже не приглашал ее в этот раз, вопрос даже не ставился, – признался Игорь Крутой. – Просто вопрос гастрольной деятельности Аллы Борисовны снят". Напомним, еще в 2009 году Пугачева приняла решение завершить активную гастрольную деятельность и крайне редко дает концерты.

"Новая волна" в этом году проходит на Черноморском побережье с 19 по 25 августа. В ее рамках состоятся вечера Димы Билана, Николая Баскова, Александра Розенбаума. Специально ради конкурса из Киева в Сочи прилетела Народная артистка Украины София Ротару.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 19 августа 2021, 16:17
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комментарии

Ответить:

Гость833424
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Старуха давно не в адеквате,поэтому до сих пор несёт себя по жизни,как великую и непревзойденную...
Гость837182
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Гость837041
"Она захотела, чтобы по ней соскучились, тогда и приедет. Но то ли Пугачева не чувствует, что по ней скучают, то ли..." Точно! Никто не соскучился по этой старушенции.Иначе демонстрация париков на мумии продолжится .А это никому уже неинтересно.
Да были бы хоть парики хорошие натуральные, а то у меня мочалка в ванной имеет более презентабельный вид, чем у этой старой чумички шиньоны, и парики.
Гость828725
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Правильно сделал что не стал звать!Так как этой Пугачихи и так много где не глянь?!!На тв,в журналах с новостями,даже тут постоянно пишут про неё
Гость837041
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"Она захотела, чтобы по ней соскучились, тогда и приедет. Но то ли Пугачева не чувствует, что по ней скучают, то ли..." Точно! Никто не соскучился по этой старушенции.Иначе демонстрация париков на мумии продолжится .А это никому уже неинтересно.
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