"Вопрос снят!" Крутой объяснил решение не звать Пугачеву на праздник

В последний раз на сцене New Wave Hall в Олимпийском парке Сочи Алла Борисовна была осенью 2015 года. Тогда она вместе премьер-министром Российской Федерации Дмитрием Медведевым открывала 14-й международный конкурс молодых исполнителей. Сама же исполнила там восемь песен, включая дуэт с Валерием Леонтьевым и новую аранжировку старого шлягера "Свята ложь".
Спустя год ее уже не было. Игорь Крутой так объяснял отсутствие Примадонны в Сочи: "Она захотела, чтобы по ней соскучились, тогда и приедет". Но то ли Пугачева не чувствует, что по ней скучают, то ли есть другие причины, но на 19-й "Новой волне" в Сочи ее опять не будет...
"Я даже не приглашал ее в этот раз, вопрос даже не ставился, – признался Игорь Крутой. – Просто вопрос гастрольной деятельности Аллы Борисовны снят". Напомним, еще в 2009 году Пугачева приняла решение завершить активную гастрольную деятельность и крайне редко дает концерты.
"Новая волна" в этом году проходит на Черноморском побережье с 19 по 25 августа. В ее рамках состоятся вечера Димы Билана, Николая Баскова, Александра Розенбаума. Специально ради конкурса из Киева в Сочи прилетела Народная артистка Украины София Ротару.
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