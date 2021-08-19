"Он известный режиссер": Басков проболтался о настоящем отце дочери Лободы

В Сочи при поддержке Legend of Baikal и "Магнит" стартует конкурс молодых исполнителей "Новая волна". На концерте открытия выступят самые яркие звезды – Филипп Киркоров, Николай Басков, Дима Билан, София Ротару... А перед началом "красной дорожки" был раскрыт небольшой секрет.

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