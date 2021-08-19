"Он известный режиссер": Басков проболтался о настоящем отце дочери Лободы

"Сегодняшнее открытие делает Андрей Царь, – рассказал Филипп Киркоров. – Это очень известный и талантливый режиссер, музыкант, хореограф..." Но Николай Басков не дал королю российской эстрады закончить перечислять таланты Царя и вставил: "А еще он отец первого ребенка Лободы!"
Действительно, Андрей Петрович Царь долгое время работал с балетом Светланы Лободы и балетом Freedom. Потом стал фактическим мужем певицы, а 9 апреля у них родилась дочь Евангелина. 1 октября 2014 года певица официально заявила о том, что рассталась с Царем.
Отца второй дочери Светланы – рожденной в мае 2018-го Тильды – держат в строжайшей тайне. Но по версии для общественности им является солист группы Rammstein рок-музыкант Тилль Линдеманн. Звезды эти слухи не комментируют. "О нас очень много пишут и говорят, но это тайна двух людей. Я как джентльмен ни в коем случае не могу здесь ничего комментировать, поэтому от меня вы ничего не услышите, – поясняет Линдеманн.
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