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Шоу-бизнес
Возмущенный Виторган грубо схватил разошедшуюся Нинидзе

Возмущенный Виторган грубо схватил разошедшуюся Нинидзе

Максим Виторган и Нино Нинидзе вместе отдыхают на Алтае.
прочитано 561 раз

В инстаграм-аккаунте Нинидзе часто появляются снимки с отдыха, на которых она одна или вместе с возлюбленным запечатлена на фоне живописных видов. Желая сделать красивые фотографии, актриса иногда даже отваживается на риск. Например, накануне на ее странице появилось фото, на котором видно, как она залезла на перила над горным ущельем. Судя по всему, это не очень понравилось Максиму Виторгану.

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 Максим Эммануилович Виторган

Максим Эммануилович Виторган Актер

На опубликованном кадре видно, как актер резко схватил женщину за рубашку. Очевидно, Виторган испугался, что его разошедшаяся спутница может просто свалиться в реку. Нинидзе под фото призналась своим фанатам, что она очень хотела сделать красивые снимки, но не все получилось. Вероятно, Максима просто возмутила такая беспечность любимой женщины.

Фанаты Нинидзе в комментариях отметили, что ее спутник просто герой и, несмотря, на кажущуюся грубость его жеста, мужчина совершил настоящий подвиг.

Фолловеры написали:

"Мне, в такой момент, муж говорит– Ты издеваешься что ли надо мной?!))" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Герой", "Держит, переживает", "Это проявление страха потерять, забота, любовь".

Напомним, артисты вместе уже довольно давно, и периодически возникают слухи об их свадьбе или беременности Нинидзе, но подтверждения они так и не получают.

Ранее Максим Виторган обратился с неожиданным признанием к своей бывшей жене – Ксении Собчак.

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Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 17 августа 2021, 14:42 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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