72-летней сморщенной Пугачевой поставили печальный диагноз: Действие препарата все короче

Накануне в Сети появилась фотография Примадонны без фильтров и макияжа. Она рассказала, что перестала справляться с небольшим морщинками вокруг глаз.

Алла Пугачева отметила, что все из-за бесконечной радости, которой наполнен их замок. Она слишком много улыбается, поэтому они и появляются. Исполнительница подчеркнула, что не боится стареть. "Нет проблем", – заявила она. Пользователи Сети разделились на два лагеря.

Некоторые из поклонников просто восхитились смелостью артистки и поблагодарили ее за пропаганду натуральной красоты. Они попросили ее почаще публиковать снимки такого толка. Другие же оказались просто возмущены тем, что звезда отечественной эстрады выставляет напоказ недостатки своей кожи и потребовали, чтобы она прекратила.

Теперь пластический хирург Тимур Нугаев проанализировал происходящее. Он заверил, что в такой ситуации, как у Аллы Пугачевой, филлеры оказываются бессильны. По его словам, "действие препарата все короче", так как организм просто привыкает к нему за долгие годы. Именно поэтому, видимо, знаменитость решила сразу показать поклонникам все так, как есть.

Специалист рассказал, что, возможно, Примадонна прибегала к контурной пластике лица, так как ее подбородок имеет четкие очертания. Однако, по мнению медицинского работника, старение не остановить, а потому остается лишь смириться, так как оно все равно возьмет верх.

