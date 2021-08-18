Снимок сморщенной Пугачевой вызвал оторопь: Милая старушка

Как и всех звезд шоу-бизнеса, Аллу Пугачеву постоянно критикуют за манипуляции с лицом и телом. Однако за отсутствие фильтров и макияжа, как оказалось, критикуют не меньше.

Алла Борисовна призналась, что, несмотря на все усилия, годы берут свое. Она опубликовала селфи, на котором продемонстрировала свое лицо вблизи. Особенно Примадонна обратила внимание на морщинки вокруг глаз. По ее мнению, все оттого, что она слишком много улыбается. "Радостью полон замок. Пусть появляются", – написала артистка.

Многие тут же обратили внимание на то, что снимок и правда сделан без фильтров и макияжа. Однако кожа звезды очевидно слегка отретуширована. Создается впечатление, что она слишком гладкая. Даже самые строгие критики смирились с этим моментом: так делают практически все известные люди.

Мнения пользователей разошлись. Кому-то снимок показался неудачным. Они напомнили Алле Борисовне, что в ее возрасте подобные выходки якобы совсем некорректны. "Милая старушка", "Зачем так себя портить", "Нормальные бы выкладывали! Позорище", "Боже мой! Кто это?", "Ужас! Просто страх", "Зачем людей то пугаете?", "Алла Борисовна, ну, снимайтесь издалека", – возмутились подписчики.

Другие же совершенно не поняли негативных высказываний в адрес Аллы Пугачевой. Они восхитились ее смелостью и красотой. "Это не морщины, это лучики солнца", "Алла Борисовна, Вы богиня навечно", "Прекрасна", "Красивая и с морщинками", "Улыбайтесь! Вы самая лучшая", "Самая красивая! Спасибо, что радуете нас фото естественного прекрасного личика! Любимая", – ахнула публика.

