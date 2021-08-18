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Шоу-бизнес
Снимок сморщенной Пугачевой вызвал оторопь: Милая старушка

Снимок сморщенной Пугачевой вызвал оторопь: Милая старушка

Как и всех звезд шоу-бизнеса, Аллу Пугачеву постоянно критикуют за манипуляции с лицом и телом. Однако за отсутствие фильтров и макияжа, как оказалось, критикуют не меньше.
прочитано 345 раз

Алла Борисовна призналась, что, несмотря на все усилия, годы берут свое. Она опубликовала селфи, на котором продемонстрировала свое лицо вблизи. Особенно Примадонна обратила внимание на морщинки вокруг глаз. По ее мнению, все оттого, что она слишком много улыбается. "Радостью полон замок. Пусть появляются", – написала артистка.

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 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Многие тут же обратили внимание на то, что снимок и правда сделан без фильтров и макияжа. Однако кожа звезды очевидно слегка отретуширована. Создается впечатление, что она слишком гладкая. Даже самые строгие критики смирились с этим моментом: так делают практически все известные люди.

Мнения пользователей разошлись. Кому-то снимок показался неудачным. Они напомнили Алле Борисовне, что в ее возрасте подобные выходки якобы совсем некорректны. "Милая старушка", "Зачем так себя портить", "Нормальные бы выкладывали! Позорище", "Боже мой! Кто это?", "Ужас! Просто страх", "Зачем людей то пугаете?", "Алла Борисовна, ну, снимайтесь издалека", – возмутились подписчики.

Другие же совершенно не поняли негативных высказываний в адрес Аллы Пугачевой. Они восхитились ее смелостью и красотой. "Это не морщины, это лучики солнца", "Алла Борисовна, Вы богиня навечно", "Прекрасна", "Красивая и с морщинками", "Улыбайтесь! Вы самая лучшая", "Самая красивая! Спасибо, что радуете нас фото естественного прекрасного личика! Любимая", – ахнула публика.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 18 августа 2021, 14:45 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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Скандалы шоу-бизнеса: самые яркие за неделю

комментарии

Ответить:

Гость836176
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... "Это не морщины, это лучики солнца"...
Ну какие в ппиизздде лучики солнца?! Вы прикалываетесь, господа?! Это- печать ее бурно прожитых молодых лет, в пьянстве и разврате! Вспомните, как она буха́ла, и в определенный период ее жизни, алкоголизм стал для нее серьезной проблемой! Вспомните ее опухшее лицо, мешки под глазами, которые красноречиво говорили о ее пьянстве. А этот насмерть прокуренный голос, как у портового грузчика! А свое распутство она и сама никогда не скрывала, меняя мужиков, как перчатки, или они ее меняли, но она ведь этого никогда в жизни не скажет!
Рита Симоновская
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Кузьминское кладбище заждалось. Пора в путь- дорожку. Собаке- собачья смерть.
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