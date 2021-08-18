"Чудовищно": Садальский поддержал Галкина после громкого заявления о дерьме

Несколько дней назад стало известно о том, что на Болотной площади столицы устанавливают скульптуру современного художника Урса Фишера "Большая глина № 4". По замыслу автора, 12-метровое изваяние должно напоминать множество кусков глины, которые в процессе работы в руках настоящего мастера превращаются в шедевр. Однако у Максима Галкина данная скульптура вызвала совсем другие ассоциации. Юморист назвал шедевр современного искусства "стопкой не очень аккуратного дерьма", что вызвало большой резонанс в обществе. Сегодня к мнению Максима Галкина присоединился и Станислав Садальский.
В беседе с Радио "КП", 70-летний артист сравнил скульптуру с отходами жизнедеятельности. Садальский рассказал, что жители Флоренции, в которой ранее стоял монумент, проголосовали за демонтаж так называемого шедевра. Россия же всегда принимает всякие отходы, вот поэтому "Большую глину № 4" и и привезли к нам, к тому же, сделали это бесплатно.
"Мне кажется, это чудовищно," – подчеркнул артист.
Судя по всему, Станислав Садальский также далек от понимания современного искусства, как и Максим Галкин – для художника Сергея Рожина заявление юмориста о дерьме стало очередным свидетельством бескультурия нашего общества.
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