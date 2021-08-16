"Кол в задний проход": народ пришел в ужас от грязных тайн Пугачевой

Признания Сергея Соседова об истинном положении дел в семье Аллы Пугачевой стали резонансными в Сети.

В одном из последних интервью известный музыкальный критик Сергей Соседов рассказал, что думает о Примадонне и ее браке с Максимом Галкиным. Мужчина заявил, что ему жалко певицу, которая лишь изображает счастье и семейную идиллию. Критик считает, что пара просто придумала красивую сказку для народа, на самом желе деле Алла Пугачева больна и несчастна, а истинное положение дел держится в тайне.

Россияне пришли в ужас от откровений музыкального критика и стали активно обсуждать сказанное Соседовым под публикацией в "Дни.ру". Одни пользователи встали на сторону Аллы Пугачевой и решили, что критик все выдумывает и изображает показную жалость только для того, чтобы самому прославиться на имени великой певицы.

Люди написали:

"Соседов, когда-то вас уважали. А сейчас большая к вам просьба – прекратите добивать пожилую женщину. Имейте совесть! У неё, как и у всех, есть свои недостатки. Но она была и останется навсегда непревзойдённой певицей. Не будьте таким жестоким!".

Другие пользователи поддержали критика и заявили:

"Соседов вставил кол в задний проход пугачевой и пустил ее бегать по двору" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Соседову-Уважуха......тут не спорю", "Пугачева, достала со своей показной "правдой!",больше ничем не интересна,прилипа со своими никому ненужными сожалениями о жизни "несчастной " и "больной".

Ранее "Дни.ру" писали о то, что Алла Пугачева шокировала народ своим видом.