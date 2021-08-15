Как обращается к мачехе сын Шепелева и Фриске

Ведущий познакомился со своей нынешней супругой Екатериной Тулуповой несколько лет назад, в 2019 году пара поженилась и у них родился сын Тихон. Мальчик не стал первенцем ни для одного из супругов – у Шепелева есть сын Платон от брака с Жанной Фриске, Екатерина воспитывает дочь Ладу. Отношения с детьми от предыдущих союзов всегда вызывают интерес. Поклонники долго пытались выяснить, в каких отношениях находится Платон с мачехой, как ее называет. Дмитрий наконец развеял тайну, сказав, что мальчик просто называет его новую супругу по имени. "Называет Катя", – объяснил ведущий. Отношения у мачехи и пасынка хорошие, однако Шепелев постоянно рассказывает сыну о родной маме, они вместе вспоминают ее.
Отношения Дмитрия с падчерицей, напротив, складывались не так идеально. Лада и Платон ровесники, даже ходят в школе в один класс. Шепелев никогда раньше не занимался воспитанием девочки, поэтому сначала ему было трудно. Однако позже все наладилось и ведущий уверен, что у него не двое детей, а трое.
Ранее Дмитрий Шепелев рассказывал, что Платон и Лада зависимы от гаджетов. Заботливый отец решил проблему радикально – просто отобрал устройства у детей. Поклонники поддержали жесткое решение, отметив, что детям так будет лучше.
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