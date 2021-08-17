Галкин в тайне от Пугачевой пускает слюни на красавицу Ротару

В последнее время артистку все реже можно увидеть на сцене, откуда некогда она практически не сходила. Знаменитость предпочитает отдавать свое время и внимание близким людям. Исполнительница любит своего сына и его жену, подарившую ее замечательных внуков.
София Ротару редко выкладывает что-то в социальные сети. Именно поэтому самые трепетные поклонники следят и за тем, что происходит в аккаунтах ее родственников. Накануне пользователей порадовал наследник знаменитости, Руслан Евдокименко. Он опубликовал сразу несколько снимков.
Оказалось, что сейчас вся семья артистки отдыхает в Италии. Однако времяпрепровождение вовсе не ограничивается шикарными пляжами и ресторанами. На кадрах они все вместе катаются на велосипедах. Роскошная София Михайловна произвела фурор. Многие издания заметили, что снимок даже оценили Максим Галкин и Игорь Гуляев. Видимо, популярные мужчины просто не смогли пройти мимо.
Поддержали звезд и поклонники Софии Ротару. "Красоточки догоняют тебя, Руслан", "Что же за богиня там в платье", "Как здорово! А штурман – София Михайловна, как я понимаю", "Что за сорванец в розовом платье на велике?", "Восхищаюсь этой женщиной", "Как хороша", – прокомментировала публика.
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