Пугачева благословила: запевшую Волочкову выдвинули представлять Россию на "Евровидении-2022"

Талантливый человек талантлив во всем. В этом снова и снова убеждаешься, когда знакомишься с творчеством Народной артистки Карачаево-Черкессии Анастасии Волочковой. До сих пор мы знали ее как королеву шпагата и Инстаграма. Но теперь 45-летняя балерина предстала в новом качестве – стала певицей.

"Я не Ольга Бузова!" – сразу предупредила балерина, имея в виду певческую славу звезды "Дома-2". Но приглашенный на презентацию дебютного диска Волочковой под названием "Вселенная" певец Прохор Шаляпин сразу стал кричать": Ты лучше! Ты супер!" Он же и предложил отправить запевшую балерину представлять нашу страну на песенном конкурсе "Евровидение", который состоится в мае 2022 года в Италии.

Гостям эта идея очень понравилась, ведь у балерины есть и голос, и харизма, и от шпагатов ее Старый свет обалдеет. В ближайшие дни в адрес телеканала "Россия", который в следующем году отбирает участника и транслирует конкурс, будет отправлено обращение.

Интересно, что сама Пугачева одобрила вокал Анастасии Волочковой. В диск балерины вошла композиция "Мне нравится" на стихи Марины Цветаевой, которую прежде исполняла Примадонна. "Когда Алла Борисовна услышала, как я пою, то сказала, что очень неплохо", – сообщила Настя.

Примадонны на презентации Волочковой не было. Зато выпить бокал любимого Настей шампанского собралась вся светская Москва – Ольга Казаченко, Любаша, Рома Жуков, Никас Сафронов, Никита Джигурда... Последний пришел от пения Насти в такой экстаз, что зарычал, опустился на колени и стал целовать натруженные ноги "богини Волочковой". Кстати, недавно он пытался сосватать одинокую балерину за знакомого миллионера. Но артистка отказалась.

"Не в деньгах счастье, – пояснила отказ Настя. – Главное, чтобы в человеке были достойные качества. В Греции, где жил тот миллионер, я все равно не могла оставаться, поэтому и роман не стоило начинать. К тому же я только что рассталась со своим Олегом и сейчас пока живу в радости и спокойствии".

"У меня есть мои друзья, мои поклонники, поэтому пока свободное плавание меня вполне устраивает. Есть время найти человека, с которым я создам надежный союз и счастливую семью. Хотя вообще у меня не бывает так, чтобы не было общения с мужчинами. Я вообще не приемлю одиночества, люблю быть окруженной вниманием поклонников и мужчин", – заверила запевшая балерина.