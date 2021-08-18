Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Проклятый ковид: поклонники рыдают после печальной новости о 73-летнем Шуфутинском
Появились данные об уходе тяжелобольного Корчевникова
Названы время и место прощания со звездой сериала "Моя прекрасная няня"
"Все рушится": Уход Газманова ударил по его сыну
партнеры
Среда
18 августа
Лента новостей
10:14
Миллионы рублей: что известно об элитном жилье вляпавшейся в секс-скандал Прокловой
10:04
"Бабушка цвета фуксии": резко постаревшую "молодую мать" Джанабаеву жестко приложили
09:27
Всплыли скандальные данные об отношениях Никулина: Был жадным
09:25
Пугачева благословила: запевшую Волочкову выдвинули представлять Россию на "Евровидении-2022"
09:02
"Чмо, она лжет": Цивин набросился на семейство Баталовых
08:54
Лавров: Россия поддерживает диалог со всеми политическими силами Афганистана
08:50
Истощенная МакSим отважилась показать страшные гематомы
08:44
"Развращает юношей": развлекающегося с пенсионерками Шаляпина вывели на чистую воду
06:46
65-летняя Долина показала тело в купальнике
04:32
К чему снится измена
02:16
"Тройничок": фото Варнавы с двумя красавцами вызвало вопросы
00:09
Перекошенное лицо дочери Успенской довело до тошноты
22:00
"Лишает нас дара речи": Меган Маркл и принц Гарри рассказали о страшном горе
21:50
На востоке Москвы мотоциклист насмерть сбил пешехода
21:22
Экс-депутат Рады Бондаренко о Зеленском: Очень хотелось бы наказать
21:19
В Бурятии автобус упал с высоты 3,5 метра
19:58
В Северной Осетии произошло массовое отравление детей
19:08
В Кемерове мотоциклист сбил женщину во дворе дома
18:46
"Это кошмар": Збруев вышел из себя от чудовищного скандала на сцене
18:29
"Вот это агрегат!": россияне ахнули при виде огромного полового органа Цискаридзе
18:05
"Ничего нет": униженный Лоза взвыл от безденежья
17:58
В Мытищах охранники предприятия уснули во время ограбления
17:57
К опьяненному славой и деньгами актеру "Универа" пришло отрезвление: Теперь стыдно
17:44
"Павлиньи перья": Садальский размазал избранника Максаковой
17:23
"Пиар – тоже работа": Снаткина рассказала об участии малолетней дочери в ток-шоу
17:06
Экс-премьер Украины Азаров высказался о ситуации в стране: Нация деградирует
17:06
Кещян из "Универа" раскрыл причины лютой ненависти к Кожевниковой: Нервы на пределе
16:42
"За пределами добра и зла": Гаркалин взорвался из-за скандальной выходки
16:36
На территории завода в Кургане произошел пожар
16:27
Известная телеведущая показала из трусов свою черную киску
16:20
"Аж мурашки побежали": внучка Зудиной поразила сходством с Табаковым
15:59
Вывалившей все прелести Бузовой влепили смачную оплеуху: Отфотошопленная кукла
15:58
Набросившегося на Монеточку Костюшкина оставили с носом
15:51
Утяшева прервала молчание после оскорблений Кабаевой
15:39
Муж-итальянец превратил жизнь известной актрисы в кошмар: отобрал ребенка и выставил невменяемой
15:27
Заслуженный летчик-испытатель Толбоев назвал возможную причину крушения самолета под Москвой
15:23
"Заколдовали экстрасенсы": Марат Башаров бросил пить
15:19
Билан показал кадры со съемок нового "Голоса"
15:10
Стало известно о скандалах и ругани между измученной родами Арзамасовой и Авербухом
15:06
Снигирь рассказала об отношениях с молодым мужчиной: Мы очень разные
14:42
Возмущенный Виторган грубо схватил разошедшуюся Нинидзе
14:33
Политолог Шаповалов рассказал о "циничной" внешней политике США
14:26
43-летняя Климова в калошах устроила концерт на пне
14:11
"Тряпка": раскрыта тайная зависимость Омарова
14:06
Стало известно о монтаже видео с кадрами избиения сына Пьехи
14:05
За гранью: звезда "Игры престолов" 10 часов истязала коллегу на съемках сериала
14:00
Гениальный актер или баловень судьбы? Тест по ролям Никиты Михалкова
13:37
Военный эксперт Петров: США кинут Украину
13:35
Названы сроки прихода четвертой волны коронавируса в Россию
13:34
"Как мы ждали!": Николаев и Валерия представили миру плод своей любви
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Кол в задний проход": народ пришел в ужас от грязных тайн Пугачевой
Появившаяся в обтягивающих брюках Пугачева произвела фурор: Была не одна
"Отвратительно, мерзко": Галкин в ужасе от "стопки дерьма" в центре Москвы
"Грязный и дешевый пиар!": Беретта врезала МакSим за вранье о смертельной болезни и коме
Галкин в тайне от Пугачевой пускает слюни на красавицу Ротару
Лидер НАУ Латушко предложил отправить Лукашенко под Гаагский трибунал
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Пугачева благословила: запевшую Волочкову выдвинули представлять Россию на "Евровидении-2022"

Пугачева благословила: запевшую Волочкову выдвинули представлять Россию на "Евровидении-2022"

Талантливый человек талантлив во всем. В этом снова и снова убеждаешься, когда знакомишься с творчеством Народной артистки Карачаево-Черкессии Анастасии Волочковой. До сих пор мы знали ее как королеву шпагата и Инстаграма. Но теперь 45-летняя балерина предстала в новом качестве – стала певицей.
прочитано 421 раз

"Я не Ольга Бузова!" – сразу предупредила балерина, имея в виду певческую славу звезды "Дома-2". Но приглашенный на презентацию дебютного диска Волочковой под названием "Вселенная" певец Прохор Шаляпин сразу стал кричать": Ты лучше! Ты супер!" Он же и предложил отправить запевшую балерину представлять нашу страну на песенном конкурсе "Евровидение", который состоится в мае 2022 года в Италии.

ПО ТЕМЕ

"Наконец-то!": россияне пришли в экстаз от одевшейся Волочковой

 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Гостям эта идея очень понравилась, ведь у балерины есть и голос, и харизма, и от шпагатов ее Старый свет обалдеет. В ближайшие дни в адрес телеканала "Россия", который в следующем году отбирает участника и транслирует конкурс, будет отправлено обращение.

Интересно, что сама Пугачева одобрила вокал Анастасии Волочковой. В диск балерины вошла композиция "Мне нравится" на стихи Марины Цветаевой, которую прежде исполняла Примадонна. "Когда Алла Борисовна услышала, как я пою, то сказала, что очень неплохо", – сообщила Настя.

Примадонны на презентации Волочковой не было. Зато выпить бокал любимого Настей шампанского собралась вся светская Москва – Ольга Казаченко, Любаша, Рома Жуков, Никас Сафронов, Никита Джигурда... Последний пришел от пения Насти в такой экстаз, что зарычал, опустился на колени и стал целовать натруженные ноги "богини Волочковой". Кстати, недавно он пытался сосватать одинокую балерину за знакомого миллионера. Но артистка отказалась.

Фото: Дни.ру

Фото: Дни.ру

"Не в деньгах счастье, – пояснила отказ Настя. – Главное, чтобы в человеке были достойные качества. В Греции, где жил тот миллионер, я все равно не могла оставаться, поэтому и роман не стоило начинать. К тому же я только что рассталась со своим Олегом и сейчас пока живу в радости и спокойствии".

Фото: Дни.ру

"У меня есть мои друзья, мои поклонники, поэтому пока свободное плавание меня вполне устраивает. Есть время найти человека, с которым я создам надежный союз и счастливую семью. Хотя вообще у меня не бывает так, чтобы не было общения с мужчинами. Я вообще не приемлю одиночества, люблю быть окруженной вниманием поклонников и мужчин", – заверила запевшая балерина.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Дни.ру
Автор: 18 августа 2021, 09:25

комментарии

Ответить:

Народ
Пожаловаться Ответить
Анастасия -молодец.!!! пугачева-чучело!!!
Народ
Пожаловаться Ответить
Ну Анастасия это не пугачева......выступит лучше
теща
Пожаловаться Ответить
чухно пугачевское-опозорила нашу Страну в 1997 г.н.и.д.а шизоидная.м.р.р.р.а.а.а.а.з.ь !!!!!!!
123
Пожаловаться Ответить
надо точно отправить её на евровид,других пошлют,беды не оберешься- победу привезут,и тогда по их правилам, мы будем организовать след евровид.,а нам же сейчас не до фигни,что бы еще такие мероприятия устраивать,а эта и съездит, и победы не привезет,а евровидение давно уже стало не тем конкурсом,где важно быть первым,а эта хоть от шпагатов,может отвлечется, потом,сколько у неё разговоров-то будет,где была-кому дала,кого привезла,может судьбу там свою встретит,вместе будут питьпеть,а может и там вообще останется.точно,пусть она едет.
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Мы в реанимации, в красной зоне": Стоянов сделал тревожное заявление

Артист с интересом наблюдает за процессом
Шоу-бизнес

Появившаяся в обтягивающих брюках Пугачева произвела фурор: Была не одна

Обнародованы ночные кадры
Шоу-бизнес

Могила Глаголевой утонула в день памяти

Появились кадры
Шоу-бизнес

Устали ухаживать: могилу сгоревшего от рака Золотухина закатали в камень

Артист похоронен в глухом селе

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 9 по 15 августа 2021 года
Гороскоп на неделю со 2 по 8 августа 2021 года
Каким знакам зодиака не стоит покупать недвижимость в 2022 году
Гороскоп на август 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+