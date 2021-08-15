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Шоу-бизнес
"Русский вариант Мадонны": озвучен гонорар Бузовой

"Русский вариант Мадонны": озвучен гонорар Бузовой

Сергей Соседов участвует в съемках белорусского варианта проекта "X-фактор" вместе с Ольгой Бузовой. Критик рассказал о гонорарах за шоу.

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В Сети ходили слухи, что за судейство на конкурсе талантов поющая ведущая получит около 36 миллионов рублей. Однако музыкальный критик информацию опроверг и назвал цифру фейковой. Соседов отметил, что подобные шоу нужны звездам вроде Ольги Бузовой для пиара. "Известные люди соглашаются участвовать в подобных шоу не столько ради денег, сколько ради престижа", – отметил журналист.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Сергей Соседов очень лестно отзывается о Бузовой, говорит, что она ответственно подходит к своим проектам и действительно много работает, а также очень общительная и вежливая. "Она дико, невероятно работоспособна. Могу сказать, что в какой-то степени это русский вариант Мадонны", – добавил критик.

Недавно Ольга Бузова запустила очередной проект – подкаст об отношениях на "Яндекс.Музыке". Новинка вызвала крайне противоречивые мнения. Ксения Собчак нелестно отозвалась о шоу. Она назвала гостей "феерическими мужланами", на фоне которых поющая ведущая кажется вполне адекватной. Однако некоторые коллеги по цеху все-таки поддерживают Ольгу. На днях Иван Охлобыстин заступился за нее в скандале с Безруковым, который опустил Бузову отзывом о ее театральной работе. Охлобыстин же заявил, что устал слышать негатив в адрес ведущую и сказал, что подобный эксперимент не опасен.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com / www.globallookpress.com
15 августа 2021, 11:53 Источник: News.ru ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Сергей.
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Как говорил киноперсонаж А.Джигарханяна Шарапову - "Складно звонишь...". Так и Бузова.Чего-чего,а складывать буквы и грамотно выражать свои мысли она "умеет" не понаслышке.
Гость824302
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Таких как Бузова в России пруд пруди.Но покоя не дает именно Бузова.Не нравится-не слушайте и не смотрите.Что лично я и делаю.Но...деньги не пахнут,каждый зарабатывает как может.В России что актрисочек- папиных дочек и богатеньких папочек-муженьков уйма.Можно подумать,что что ни певица в стране,то талант:)
Гость832418
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Этой говорящей обезьяне срочно нужна помощь мед. помощь психиатра и нарколога! У неё произошло изменение сознания и она верит, что "самая, самая, самая", "вторая после Путина"! Но мы же комментируем активно! На этом здесь и построен пиар. Если нет ничего "хорошего" в человеке - пиарь его на "плохом"! И это гораздо эффективнее, в данном случае с "недо..."бузовой. Через неё умные люди бабло криминальное "отмывают" - вот и вся "хитрость", это чучело - всего лишь "прачка" в этой нехитрой схеме. И пока "навар" превышает затраты, это бу зло так и будет развращать наших детей и внуков!
.правда
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Сделали вливание Соседову ,вот он словами пиарщика Бузовой заговорил ,про какое то работоспособность ,можно подумать,что он не сидит за столом жюри ,интересно в чем же выражается её работоспособность ,она как и все ,только скорее всего больше всех говорит ,да у этой идиотки осталась тупая способность, говорливого поноса ,главное пытается умничать,но все пустое ,лишь бы показать себя У таких недалеких людей ,они сами понимают,что тупицы,поэтому появляется желание, как можно больше наговорить,пусть даже дурь ,но лепить все подряд
Гость829569
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Киргизы уже повсюду.
.
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Как пошел справедливый шум от обычных белорусов ,что делает бездарное,безголосое существо бузова ,как наставница,даже пожелали ей уехать в Москву, поэтому надо было пиарщику бузовой ,как всегда подмазать кого то , он выбрал Соседова,вот он за деньги расплылся в хвалебных словах про эту дуру бузову ,как эти мошенники из команды умеют взяткой устроить все ,даже такой пустышки , надо делать выводы после основного события ,как чудовище бузова будет работать со своими отобранными участниками,что это бездарное существо может умного сказать и тем более научить, если сама пробка
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