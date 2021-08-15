"Русский вариант Мадонны": озвучен гонорар Бузовой

Сергей Соседов участвует в съемках белорусского варианта проекта "X-фактор" вместе с Ольгой Бузовой. Критик рассказал о гонорарах за шоу.

В Сети ходили слухи, что за судейство на конкурсе талантов поющая ведущая получит около 36 миллионов рублей. Однако музыкальный критик информацию опроверг и назвал цифру фейковой. Соседов отметил, что подобные шоу нужны звездам вроде Ольги Бузовой для пиара. "Известные люди соглашаются участвовать в подобных шоу не столько ради денег, сколько ради престижа", – отметил журналист.

Сергей Соседов очень лестно отзывается о Бузовой, говорит, что она ответственно подходит к своим проектам и действительно много работает, а также очень общительная и вежливая. "Она дико, невероятно работоспособна. Могу сказать, что в какой-то степени это русский вариант Мадонны", – добавил критик.

Недавно Ольга Бузова запустила очередной проект – подкаст об отношениях на "Яндекс.Музыке". Новинка вызвала крайне противоречивые мнения. Ксения Собчак нелестно отозвалась о шоу. Она назвала гостей "феерическими мужланами", на фоне которых поющая ведущая кажется вполне адекватной. Однако некоторые коллеги по цеху все-таки поддерживают Ольгу. На днях Иван Охлобыстин заступился за нее в скандале с Безруковым, который опустил Бузову отзывом о ее театральной работе. Охлобыстин же заявил, что устал слышать негатив в адрес ведущую и сказал, что подобный эксперимент не опасен.