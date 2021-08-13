"Погружение на дно": Собчак бросила камень в огород Бузовой

Недавно поющая ведущая решила попробовать себя еще в одной роли и запустила собственный подкаст на "Яндекс.Музыке". Главной темой проекта стали отношения. По задумке Ольги Бузовой, к ней в гости приходят разные мужчины, которым она задает неудобные вопросы об отношенях.
Ксения Собчак не осталась в стороне от работы своей экс-коллеги по "Дому-2" и прослушала несколько выпусков. Впечатлениями от услышанного журналистка поделилась в своем телеграм-канале "Кровавая барыня", не забыв бросить камень в огород поющей ведущей. Собчак призналась, что готова была посмеяться над Бузовой еще до того, как открыла подкаст, но ее ждало некоторое удивление.
Посмеяться Ксении Анатольевне все-таки удалось, но немного по другой причине. Оказалось, что в передачу Бузовой приходят какие-то "феерические мужланы" – такие гости, на фоне которых сама ведущая кажется вполне адекватной. Среди собеседников Бузовой Собчак увидела сплошных "альфонсов, алиментщиков и абьюзеров".
"Не подкаст, а погружение на дно форумов мужского государства," – подвела итог Ксения.
Впрочем далеко не все разделяют сарказм Собчак по отношению к поющей ведущей. Например, Иван Охлобыстин недавно горячо поддержал затравленную Ольгу Бузову.
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