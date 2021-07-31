Виторган бросил возлюбленную на произвол судьбы: Не поддержал

Несколько лет назад россиян шокировала новость о распаде союза Собчак и Виторгана. Даже сын Платон не смог сохранить брак между актером и телеведущей.
Звезда быстро нашла замену бывшему мужу, а вот артист долго не мог справиться с эмоциями и сложно переживал развод. Но все-таки он смог пройти через сложности и влюбился в актрису грузинского происхождения Нино Нинидзе.
Со стороны все выглядело так, словно возлюбленные живут в полной идиллии, но недавно в социальных сетях начали появляться предположения о том, что у пары появились размолвки.
Очередным подтверждением стало отсутствие актера на дебютном концерте Нино. Выступление начинающей певицы прошло в рамках третьего международного фестиваля веб-сериалов Realist Web Fest в Нижнем Новгороде.
Актриса исполнила несколько композиций, к которым сама написала музыку и текст, поразив зрителей своим глубоким голосом. Нино приняли с большим теплом и любовью. Единственное, чего не хватало на празднике музыки, – это Максима Виторгана.
Пока его возлюбленная радовала своих слушателей, артист находился в Москве, писал длинные посты, размышлял о скоротечности жизни и рекламировал кадиллаки. Подписчиков удивило, что мужчина в своем аккаунте ни слова не написал о выступлении Нинидзе.
Некоторые внимательные поклонники даже нашли в этой ситуации связь с Ксенией Собчак – политическим деятелем и бывшей женой Виторгана. Говорят, что разногласия у них в семье начались именно с того момента, как телеведущая неожиданно для всех запела и записала трек "Потанцуй со мной" с рэпером Тимати. Комментаторы под постами актера сошлись во мнении, что он не поддерживает увлечение Нино, поэтому и бросил ее на произвол судьбы.
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