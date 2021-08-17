"Как мы ждали!": Николаев и Валерия представили миру плод своей любви

Игорь Николаев широко известен публике не только как исполнитель, но и как автор-песенник. Музыкант пишет песни для многих звезд российской эстрады, не забывает и о себе. Сегодня артист представил на суд поклонников свой новый летний хит "Лето, вернись!", для которого Игорь Николаев написал как слова, так и музыку.
Мелодичную композицию певец исполнил в дуэте со своей подругой и коллегой – певицей Валерией. Новый летний трек стал плодом их давней дружбы. Артисты знакомы много лет, они всегда поздравляют друг друга с праздниками и часто говорят, как любят друг друга – как друзья, конечно. При этом ранее знаменитости почти никогда не пели вместе, но теперь решили это исправить.
Поклонники Николаева высоко оценили плод такой дружеской любви между артистами и оставили в инстаграм-аккаунте исполнителя множество восторженных отзывов. Фанаты написали:
"Ура!!! Как я ждала" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Уже скачали и наслаждаемся", "Это просто суперхит!!! Мне очень нравится!", "Красивый дуэт-красивая песня!", "Урааа!!! Как мы ждали. Это суперхит песня класс!!!".
Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, какой невероятный сюрприз Игорь Николаев преподнес своей молодой супруге.
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