"Одной тебе!": Николаев преподнес Проскуряковой бесценный сюрприз

Игорь Николаев поднял россиян на уши. Юлия Проскурякова получила впечатляющий подарок.

11 августа избраннице Игоря Николаева исполнилось 39 лет. Композитор решил обрадовать Юлию Проскурякову в день рождения и сделать ей приятно. В Сети давно поговаривают о том, что между супругами пробежала черная кошка — якобы брак держится на добром слове и вот-вот рухнет. Эти домыслы порядком надоели имениннице, которую постоянные сравнения с Наташей Королевой выводят из себя. Чтобы развеять ложные слухи, Игорь Николаев публично поздравил жену с праздником и трогательно признался ей в любви.

Музыкант смонтировал видео из фотографий Юлии Проскуряковой и наложил на ролик свою песню "Лучшая из лучших". Игорь Николаев опубликовал результат творчества в инстаграм-аккаунте и добавил в описание текст музыкальной композиции. "Стихи и песни посвящаю одной тебе, одной тебе!" — отметил композитор. Кроме того, мужчина назвал именинницу любимой и отправил ей эмодзи в виде алого сердца.

Пользователи Сети остались под сильным впечатлением от сюрприза, который композитор преподнес своей ненаглядной. Народ растрогал бесценный подарок Игоря Николаева. Многие отметили, что Юлии Проскуряковой с ним очень повезло. "Как же приятно, когда муж посвящает тебе такую песню", "Как мило!", "Держите свое счастье и не отпускайте", — отреагировали комментаторы.

