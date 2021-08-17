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Шоу-бизнес
"Будет долбить его зонтиком": молодому рэперу предложили присмотреться к Долиной

"Будет долбить его зонтиком": молодому рэперу предложили присмотреться к Долиной

Егор Крид никак не может найти свое истинное счастье. Возможно, ему нужна такая сильная женщина, как Лариса Долина.
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Подобным мнением поделился экс-участник "Дома-2" Рустам Солнцев на фоне слухов о нетрадиционной ориентации 27-летнего рэпера. Дело в том, что недавно вышел новый альбом Крида, название которого на американском сленге означает пассивного гомосексуала. Кроме того, в своих новых треках исполнитель по непонятной причине многократно поднимает тему своей гетеросексуальности и часто вспоминает о неудачах в отношениях со своей бывшей избранницей и по совместительству скандальной оппоненткой Ларисы Долиной – Валей Карнавал.

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Все этих факты вызвали у фанатов Крида, а вслед за ними и у самого Солнцева серьезные подозрения. Шоумен заявил, что рэперу ни в коем случае не стоило оправдываться за слухи о его истинной ориентации. Теперь видно, что Крид сильно переживает по этому поводу. В своих песнях он неоднократно намекал на то, что все женщины им только пользовались и не видели в нем ничего человеческого.

Экс-участник "Дома-2" предложил рэперу обратить внимание на такую женщину, как 65-летняя Лариса Долина. Возможно, именно с ней он мог бы найти настоящее счастье, совсем как Галкин с Пугачевой – об этом сообщила "ЭГ".

"Она будет с ним строга. Будет долбить его зонтиком для поддержания погоды в доме," – предположил шоумен.

Впрочем, сама народная артистка, скорее всего, еще ничего не знает об этом. Недавно "Дни.ру" писали о том, что Лариса Долина обласкала другого молодого сердцееда.

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Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 17 августа 2021, 10:57 Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

63-летняя Лариса Долина вышла в свет в короткой юбке

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