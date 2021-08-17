"Будет долбить его зонтиком": молодому рэперу предложили присмотреться к Долиной

Подобным мнением поделился экс-участник "Дома-2" Рустам Солнцев на фоне слухов о нетрадиционной ориентации 27-летнего рэпера. Дело в том, что недавно вышел новый альбом Крида, название которого на американском сленге означает пассивного гомосексуала. Кроме того, в своих новых треках исполнитель по непонятной причине многократно поднимает тему своей гетеросексуальности и часто вспоминает о неудачах в отношениях со своей бывшей избранницей и по совместительству скандальной оппоненткой Ларисы Долиной – Валей Карнавал.
Все этих факты вызвали у фанатов Крида, а вслед за ними и у самого Солнцева серьезные подозрения. Шоумен заявил, что рэперу ни в коем случае не стоило оправдываться за слухи о его истинной ориентации. Теперь видно, что Крид сильно переживает по этому поводу. В своих песнях он неоднократно намекал на то, что все женщины им только пользовались и не видели в нем ничего человеческого.
Экс-участник "Дома-2" предложил рэперу обратить внимание на такую женщину, как 65-летняя Лариса Долина. Возможно, именно с ней он мог бы найти настоящее счастье, совсем как Галкин с Пугачевой – об этом сообщила "ЭГ".
"Она будет с ним строга. Будет долбить его зонтиком для поддержания погоды в доме," – предположил шоумен.
Впрочем, сама народная артистка, скорее всего, еще ничего не знает об этом. Недавно "Дни.ру" писали о том, что Лариса Долина обласкала другого молодого сердцееда.
Популярные темы форума
как удержать мужика?
Давайте поиграем
Вино и грудное вскармливание
С кем бы из звезд вы бы познакомились?
Встреча , которая изменила мою жизнь
О чем говорят мужчины
Как разлюбить бывшего?
Скандал футболиста Мамаева Павла