Новый поворот в конфликте Долиной и тиктокерши Карнавал: Выпросила билеты и "кинула"

Конфликт между Ларисой Долиной и Валей Карнавал продолжается до сих пор. Недавно стало известно о мести девушки. Теперь она прокомментировала ситуацию.



На днях источник сообщил, что тиктокерша якобы нашла способ опозорить исполнительницу на всю страну. Все случилось из-за недопонимания на шоу Максима Галкина. Тогда Валя попыталась донести до звезды, что музыкантам не нужно иметь специальное образование, а также стремиться к высокому.

Лариса Александровна была непреклонна: сперва она раскритиковала вокальные данные самой блогерши, а затем отметила, что все артисты без образования и навыков могут просто петь на кухне. В конце программы стало очевидно, что знаменитости не впечатлили друг друга. Однако потом звезда отечественной эстрады рассказывала, что начинающая коллега даже присылала ей подарок.

Сообщалось, что Валя Карнавал мечтала попасть на постановку "Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит" в театре на Таганке. Лариса Долина играет в спектакле одну из главных ролей. Журналисты распространили информацию о том, что девушка якобы попросила оставить для нее и членов команды шесть мест в первом ряду, а затем просто не пришла, даже не предупредив организаторов.

Тиктокерша прокомментировала ситуацию. Она рассказала, что представители Ларисы Александровны якобы сами пригласили ее в театр. По ее словам, сперва у нее были сомнения, но затем она предположила, что все было сделано по инициативе знаменитости с добрыми намерениями.



Валя Карнавал якобы собиралась пойти, но затем на нее обрушились некоторые СМИ с вопросами о том, правда ли то, что им написали в приглашении на спектакль. Там якобы значилось, что планируется примирение Карнавал и Долиной, так как первая будет сидеть в зале. Позднее, как утверждает звезда Сети, представители даже дали комментарий, рассказав, что она якобы сама выпросила билеты, а затем всех "кинула".