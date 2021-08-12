"Сладкая парочка": Долина обласкала молодого сердцееда

Певица публично проявила благосклонность к бросившему жену Павлу Прилучному. Лариса Долина решила, что он замечательный.

История о том, как Павел Прилучный развелся с Агатой Муцениеце после продолжительного эмоционального насилия и рукоприкладства, известна на всю страну. Сейчас звездный мужчина состоит в отношениях с коллегой Мирославой Карпович, к которой ушел, бросив свою семью. Несмотря на испорченную репутацию, у артиста находятся влиятельные поклонницы из мира шоу-бизнеса. В их число вошла и Лариса Долина.

На днях в Сети появился снимок Павла Прилучного в объятиях актрисы Ирины Розановой. Кадр был сделан на съемках сериала "Предпоследняя инстанция". Перед объективом артист сидел на стуле, наслаждаясь женским вниманием. Фото произвело впечатление на Ларису Долину, и она наградила мужчину выдающимся комплиментом. "Артист, кстати, замечательный", — написала знаменитость в комментариях к публикации. Кроме того, она согласилась с мнением о том, что Павла Прилучного невозможно не любить.

Пользователи Сети решили тоже похвалить мужчину. Про него и Ирину Розанову оставили много теплых слов. "Какая сладкая парочка! Обожаю Ирину, и Пашка супер!", "Талантливые и красивые люди!", "Пропал парень от любови", "Любимчик Пашка", "За нас всех тоже его пообнимайте", "Нормальный мужик", — выразились комментаторы.

